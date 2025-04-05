Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси грозит штраф УЕФА за перерасход средств
Хитрость не прошла
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" грозит штраф УЕФА за перерасход средств.
Лондонский клуб нарушил фейр-плей по убыткам в прошлом сезоне. Финансовые правила УЕФА, в отличии от АПЛ, не позволяют клубам декларировать доходы от продажи активов дочерним компаниям.
В эту категорию входит продажа женской команды "Челси" за 200 млн фунтов и от продажи двух отелей в июне 2023 года.
По информации The Times, "Челси" в настоящее время ведёт переговоры с УЕФА о соглашении, которое, вероятно, предполагает выплату клубом финансового штрафа и согласие на план расходов на следующие три сезона.
В случае нарушения плана, существует угроза исключения из еврокубков на один сезон.
Общая сумма убытков за три года составит 358 млн фунтов, при разрешённом максимуме УЕФА в размере 170 млн фунтов (200 млн евро).
Источник пишет, что владельцы не беспокоятся по данному вопросу.
"Сообщается, что владельцы, Тодд Боули и Клирлейк, не беспокоятся по этому поводу и поддерживают хорошие отношения с УЕФА. Считается, что как минимум ещё три европейских клуба также нарушают правила УЕФА", - написал The Times.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Челси" сейчас занимает четвёртое место в таблице АПЛ и продолжают участвовать в Лиге конференций.
Популярное сейчас
- Все для комфорта Динамо: Буковина определилась с городом для проведения матча ½ финала
- "Он туда приехал не просто": Степаненко – о вызове Ярмоленко в сборную
- Де Брюйне покидает Сити, Хуммельс завершает карьеру, Оболонь побеждает Ингулец. Главные новости за 4 апреля
- Ливерпуль определился с главной целью на летнее трансферное окно
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей