"Челси" грозит штраф УЕФА за перерасход средств.

Лондонский клуб нарушил фейр-плей по убыткам в прошлом сезоне. Финансовые правила УЕФА, в отличии от АПЛ, не позволяют клубам декларировать доходы от продажи активов дочерним компаниям.

В эту категорию входит продажа женской команды "Челси" за 200 млн фунтов и от продажи двух отелей в июне 2023 года.

По информации The Times, "Челси" в настоящее время ведёт переговоры с УЕФА о соглашении, которое, вероятно, предполагает выплату клубом финансового штрафа и согласие на план расходов на следующие три сезона.

В случае нарушения плана, существует угроза исключения из еврокубков на один сезон.

Общая сумма убытков за три года составит 358 млн фунтов, при разрешённом максимуме УЕФА в размере 170 млн фунтов (200 млн евро).

Источник пишет, что владельцы не беспокоятся по данному вопросу.

"Сообщается, что владельцы, Тодд Боули и Клирлейк, не беспокоятся по этому поводу и поддерживают хорошие отношения с УЕФА. Считается, что как минимум ещё три европейских клуба также нарушают правила УЕФА", - написал The Times.

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Напомним, что Челси" сейчас занимает четвёртое место в таблице АПЛ и продолжают участвовать в Лиге конференций.