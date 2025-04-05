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Вопрос к бегу. Тренер МЮ рассказал, что должен улучшить аргентинский полузащитник

Англия

Нужно улучшить свои показатели для результатов команды

Вопрос к бегу. Тренер МЮ рассказал, что должен улучшить аргентинский полузащитник

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим поделился своими мыслями относительно развития полузащитника Алехандро Гарначо.

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"Гарначо нужно улучшить свою манеру бегать, защищаться, забивать голы и ассистировать. Он совершенствуется.

Он делает правильные вещи. Как и любой игрок в нашей команде, он должен выбирать лучшее в последней трети поля. Бруно - единственный, кто легко забивает голы", — цитирует Аморима Фабрицио Романо.

За этот сезон аргентинец забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу в 29 матчах в чемпионате Англии.

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Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш Рубен Аморим Алехандро Гарначо
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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