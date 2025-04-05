Вопрос к бегу. Тренер МЮ рассказал, что должен улучшить аргентинский полузащитник

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим поделился своими мыслями относительно развития полузащитника Алехандро Гарначо.

"Гарначо нужно улучшить свою манеру бегать, защищаться, забивать голы и ассистировать. Он совершенствуется.

Он делает правильные вещи. Как и любой игрок в нашей команде, он должен выбирать лучшее в последней трети поля. Бруно - единственный, кто легко забивает голы", — цитирует Аморима Фабрицио Романо.