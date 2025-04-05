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Вопрос к бегу. Тренер МЮ рассказал, что должен улучшить аргентинский полузащитник
Нужно улучшить свои показатели для результатов команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим поделился своими мыслями относительно развития полузащитника Алехандро Гарначо.
"Гарначо нужно улучшить свою манеру бегать, защищаться, забивать голы и ассистировать. Он совершенствуется.
Он делает правильные вещи. Как и любой игрок в нашей команде, он должен выбирать лучшее в последней трети поля. Бруно - единственный, кто легко забивает голы", — цитирует Аморима Фабрицио Романо.
За этот сезон аргентинец забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу в 29 матчах в чемпионате Англии.
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