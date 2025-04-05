АПЛ. Проблемы Забарного в Лондоне, Киран Маккенна проигрывает матч за выживание

Сразу три матча в рамках Премьер-лиги стартовали в 17:00 по киевскому времени. Играл Илья Забарный и его "Борнмут", также выясняли отношения "Кирстал Пэлас" с "Брайтоном" и битву за выживание вели "Вулверхэмптон" и "Ипсвич". Что из этого всего получилось? Давайте о каждом матче по очереди.

АПЛ, 31-й тур

Стадион: "Лондон Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Вест Хэм" — "Борнмут" 2:2

Голы: Фюллькрюг (61), Боуэн (68) — Эванилсон (38, 79)

"Вест Хэм": Ареола — Ван-Биссака, Тодибо (Мавропанос, 84), Килман, Скарлз (Эмерсон, 46) — Альварес (Солер, 54), Уорд-Прауз — Кудус (Гильерме, 84), Соучек (Фюллькрюг, 54), Пакета — Боуэн

"Борнмут": Кепа — Смит (Хилл, 67), Забарный (Сенеси, 78), Хейсен, Керкез — Кук, Адамс — Семеньо, Скотт (Брукс, 67), Уаттара (Уинтерберн, 78) — Эванилсон (Джеббисон, 90)

Предупреждения: Уорд-Прауз (78), Кудус (84) — Кук (28), Смит (60)

Не в лучшей форме находится команда Андони Ираолы, однако они приехали к команде, которая очень редко вообще вспоминает, что такое инициативный футбол. Грэм Поттер и его команда показывают себя достаточно скромно, поэтому это была хорошая возможность для Забарного на компании вернуться на победный путь.

Украинский центральный защитник ожидаемо вышел в стартовом составе и с первых минут мы увидели медленный и вальяжный стиль футбола от обеих команд. Это задало тон на весь матч. Кажется, это устраивало "молотобойцев", которые были готовы сыграть так весь матч и свести все к ничьей. Редкие полумоменты ничем не завершались.

Зато куда серьезнее к матчу отнеслись "вишни". Да, ничего невероятного они не показали, но сегодня было достаточно по крайней мере желания проявить себя. Это желание у них было. Еще в первом тайме они открыли счет после ошибки от Ареола: простой удар с острого угла от Семеньо и Альфонс почему-то отбил перед собой, а на добивании первым был Эванилсон. Таким образом, счет был открыт, но как Ареола упустил удар в этом эпизоде - загадка. Возможно, ему помешало солнце, которое светило прямо в глаза.

До конца тайма "Борнмут" мог забить и во второй раз. После подачи с углового головой пробивал Илья Забарный, однако круглый после его удара попал в перекладину. Было очень близко. Во втором тайме картина игры особо не изменилась: безыдейный "Вест Хэм" не понимал, как атаковать, однако на помощь пришел Никлас Фюллькрюг, о котором все успели забыть из-за травмы, в связи с которой он пропустил большой отрезок сезона. Именно немецкий нападающий сравнял после углового точным ударом головой и это 1:1.

Этот гол вдохновил "молотобойцев" полноценно проснуться и мы практически не видели в атаке "Борнмут". После одного из очередных наступлений Кудус идеальной подачей нашел в штрафной площадке Боуэна, который также головой отправил мяч в сетку ворот и вывел свою команду вперед. Забарный и его одноклубники были в настоящем шоке.

Впоследствии Забарного заменил Сенеси и интересно, хотел Ираола добавить свежести, или сменил украинца, потому что тот чисто по игре чем-то не устраивал главного наставника. Сразу после этого "вишни" сравняли счет после стандарта: подача в штрафную, скидка от Гейсена и удар от Эванилсона. 2:2.

До конца матча больше голов мы не увидели. Классный камбэк от "Вест Хэма" во втором тайме после провала в первом. Но мастерства "вишен" хватило, чтобы не проиграть этот матч. Забарный и его команда остаются на 15-м месте, а "Вест Хэм" - на 15-м.

АПЛ, 31-й тур

Стадион: "Портмен Роуд" (Лондон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Ипсвич" — "Вулверхэмптон" 1:2

Голы: Дилеп (16) — Сарабия (72), Ларсен (84)

"Ипсвич": Палмер — Туанзебе (Дэвис, 81), О'Ши, Берджесс, Таунсенд (Чаплин, 81) — Морси, Каюсте (Филоджен, 81) — Джонсон, Броудхед (Тейлор, 65), Энсисо — Дилеп (Херст, 81)

"Вулверхэмптон": Са — Доэрти (Гомеш, 65), Агбаду, Тоти — Семеду, Гомеш, Андре, Аит-Нури (Буэно, 88) — Мунетси, Белльгар (Сарабия, 65) — Ларсен (Джига, 90+8)

Предупреждения: Палмер (38), Энсисо (90) — Андре (72), Ларсен (88)

Это была битва за выживание. Но решающей она была только для команды Кирана Маккенны, поскольку если они здесь не побеждают, то теряют почти все шансы на выживание. Надо было сокращать отставание до "Вулверхэмптона" по крайней мере до шести очков и верить в лучшее. Однако для начала надо было побеждать, что сделать не так просто.

Впрочем уже на старте игры "трактористы" открыли счет во встрече. После точной подачи от О'Ши точным ударом отметился никто иной, как Лиам Дилеп, лучший бомбардир своей команды в этом сезоне. Не сказать, что "волки" были безыдейными. Классные атаки они проводили, в основном через фланг Аит-Нури, вот только не хватало финального удара.

"Ипсвич" вышел вперед и чем ближе был конец матча, тем больше они пытались удержать это преимущество. Перед "Вулверхэмптоном" была задача пробить низкую линию обороны соперника. И они с ней справились, правда понадобился выход на замену от Сарабии. Прекрасно вошел в игру испанец. Сначала пробил в дальний угол из пределов штрафной, а затем ассистировал на Ларсена. Поэтому два гола и "волки" уже впереди. Теперь между командами аж 12 очков, "Ипсвичу" спастись поможет только чудо. Ну а "волки" уже сейчас, наверное, могут праздновать тот факт, что они остаются в АПЛ.

АПЛ, 31-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Брайтон" 2:1

Голы: Матета (3), Муньос (55) — Уэлбек (31)

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Лерма, Лакруа (Уорд, 90), Гейи — Муньос, Уортон (Хьюз, 82), Камада, Митчелл (Чилуэлл, 63) — Сарр, Эзе (Девенни, 83) — Матета (Нкетиа, 68)

"Брайтон": Вербрюгген — Хиншелвуд (Виффер, 90+3), ван Хеке, Данк, Эступиньян (Аяри, 85) — Гомес, Балеба — Минте (Марч, 72), О'Райли (Педро, 63), Митома (Адингра, 63) — Уэлбек

Предупреждения: Гейи (57), Нкетиа (69) — ван Хеке (25), Марч (81)

Удаления: Нкетиа (78), Гейи (90+1) — ван Хеке (90+6)

Матч, в котором просто встретились команды из середины таблицы, не имеющие больших амбиций на концовку, особенно это касается подопечных Гласнера. Тем не менее, битва была просто великолепной и эмоциональной.

Сначала Матета открыл счет классным ударом с острого угла, хотя к концу тайма Уэлбек смог сравнять счет после передачи от Минте с фланга. Во второй половине Муньос повторно вывел "орлов" вперед, а к концу матча произошло это много интересного, хоть и безголевого.

Нкетиа вышел на замену и менее чем за 10 минут заработал две желтые карточки и удаление. Затем к нему присоединился Марк Гейи, но даже с 9 игроками "стекольщики" выдержали напор. Впоследствии ван Хеке попытался выровнять склады, получив собственное удаление, но больше красных не было. Победа хозяев, они показали нереальную силу воли сегодня.