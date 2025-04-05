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Мерсисайдцы снова не проиграли дома. Эвертон – Арсенал 1:1. Обзор матча
Канониры могут такими темпами потерять вторую позицию
Getty Images / Global Images Ukraine
В первом тайме "гуннеры" владели преимуществом по многим параметрам, потому и ожидаемо вышли вперед. После перерыва давление лондонской команды увеличилось (контроль 74%), но хозяева воспользовались редким моментом (точнее – пенальти) и сравняли счет.
Подопечные Мойеса занимают 14-ю позицию (35 баллов) и 12 апреля посетят "Ноттингем". "Канониры" – вторые (62 пункта) и в следующую субботу будут принимать "Брентфорд".
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Смотрите обзор матча 31 тура АПЛ
Ливерпуль. Гудисон Парк, 39 316 зрителей
Голы: Ндиае, 49 (п) – Троссард, 34
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