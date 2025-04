АПЛ. Астон Вилла – Ноттингем Форест 2:1. Львы на шаг ближе к борьбе за ЛЧ

Английская Премьер-лига, 31 тур

"Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Обе команды борются за самые высокие места. “Ноттингем” находится в лучшем положении, ведь имел возможность ошибаться. “Астон Вилла” же должна была только побеждать, если она хочет играть в ЛЧ. Сегодня именно "львы" были ближе к своей цели.

Хозяева со старта сели на ворота соперника. Шестая минута – Селс спас "лесников" после удара Матсена, восьмая минута – Асенсио имел хороший шанс, но не попал по мячу после прострела Гарсии. Дальше количество перешло в качество и полились голы.

На 13 минуте Роджерс классно открылся под забег, а Тилеманс еще лучше отдал ему на ход. 22-летний англичанин ворвался в штрафную и прошил Селса. Еще две минуты и Матсен устроил на левом фланге шоу. Он ярко накрутил оппонента и прострелил в центр – оттуда Мален забил в одно касание. 2:0 после трети первого тайма. Шок для гостей.

13 mins: Morgan Rogers opens the scoring!

15 mins: Donyell Malen doubles the lead!



What a start for Aston Villa!#AVLNFO pic.twitter.com/4g7LcZnzX5 — Premier League (@premierleague) April 5, 2025

Роджерс прервал сухую серию, которая длилась восемь матчей, включая поединки за сборную Англии. Мален же забил во второй встрече подряд.

Первый серьезный ответ от гостей пришел на 25 минуте, хотя до этого был еще шанс у Эланги. Но здесь Хадсон-Одой не оставлял шансов Мартинесу. После вторжения в штрафную он бил так, что аргентинец не выручил бы. Однако мимо штанги.

Старт второго тайма получился противоположный первому: атаковали "лесники". У Уильямса был отличный шанс после передачи того же Хадсона-Одои, однако выбрал удар "на силу", а не "на технику". И ошибся. Потом же сам Каллум пробил в упор с целью.

А на 57 минуте опять же количество перешло в качество. Уильямс прострелил с левого фланга в штрафную, где Жота Силва в окружении трех соперников обработал мяч и пробил под правую штангу. Джокер для Нуна Эшпирита Санта, ведь португалец появился на поле только после перерыва.

Nottingham Forest have come out firing after the break! ????



Jota Silva was introduced at half-time and he's now pulled one back for the visitors!#AVLNFO pic.twitter.com/s6fZSNi6Sl — Premier League (@premierleague) April 5, 2025

Очень высокий градус борьбы был на поле. Опасно бил Андерсон, в ответ впоследствии стрелял Роджерс. А в компенсированное время было настоящее безумие. Мурилло из-за пределов штрафной мощно приложился к мячу, но угодил в перекладину. А затем в контратаку выбежал Рашфорд и проиграл дуэль вратарю.

Murillo hits the bar in added time! ????



Nottingham Forest have been pushing for an equaliser, but will they run out of time?#AVLNFO pic.twitter.com/ooC8y4UN1b — Premier League (@premierleague) April 5, 2025

Интересный поединок выдали команды. С мастерством, интригой, эмоциями. "Астон Вилла" заслуженно поднимается на шестое место. По крайней мере, временно. "Ноттингем" продолжает замыкать тройку лидеров.

Астон Вилла – Ноттингем Форест 2:1

Голы: Роджерс 13, Мален 13 – Жота Силва 58

Астон Вилла: Мартинес – Гарсия, Дисасси, Мингс, Матсен – Онана (Камара 62), Тилеманс – Мален (Ремзи 62), Асенсио (Макгинн 73), Роджерс – Уоткинс (Рашфорд 62)

Ноттингем Форест: Селс – Уильямс, Миленкович, Мурилло, Морату (Боли 75) – Йейтс, Андерсон – Домингес (Соса 74), Гиббс-Вайт, Эланга (Жота Силва 46) – Хадсон-Одой

Предупреждения: Асенсио 51, Мартинес 86 – Мората 49, Жота Силва 73