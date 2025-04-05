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АПЛ. Астон Вилла – Ноттингем Форест 2:1. Львы на шаг ближе к борьбе за ЛЧ

Англия
Обновлено

90 минут горячей борьбы завершились в пользу хозяев

АПЛ. Астон Вилла – Ноттингем Форест 2:1. Львы на шаг ближе к борьбе за ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 31 тур

"Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Обе команды борются за самые высокие места. “Ноттингем” находится в лучшем положении, ведь имел возможность ошибаться. “Астон Вилла” же должна была только побеждать, если она хочет играть в ЛЧ. Сегодня именно "львы" были ближе к своей цели.

Хозяева со старта сели на ворота соперника. Шестая минута – Селс спас "лесников" после удара Матсена, восьмая минута – Асенсио имел хороший шанс, но не попал по мячу после прострела Гарсии. Дальше количество перешло в качество и полились голы.

На 13 минуте Роджерс классно открылся под забег, а Тилеманс еще лучше отдал ему на ход. 22-летний англичанин ворвался в штрафную и прошил Селса. Еще две минуты и Матсен устроил на левом фланге шоу. Он ярко накрутил оппонента и прострелил в центр – оттуда Мален забил в одно касание. 2:0 после трети первого тайма. Шок для гостей.

Роджерс прервал сухую серию, которая длилась восемь матчей, включая поединки за сборную Англии. Мален же забил во второй встрече подряд.

Первый серьезный ответ от гостей пришел на 25 минуте, хотя до этого был еще шанс у Эланги. Но здесь Хадсон-Одой не оставлял шансов Мартинесу. После вторжения в штрафную он бил так, что аргентинец не выручил бы. Однако мимо штанги.

Старт второго тайма получился противоположный первому: атаковали "лесники". У Уильямса был отличный шанс после передачи того же Хадсона-Одои, однако выбрал удар "на силу", а не "на технику". И ошибся. Потом же сам Каллум пробил в упор с целью.

А на 57 минуте опять же количество перешло в качество. Уильямс прострелил с левого фланга в штрафную, где Жота Силва в окружении трех соперников обработал мяч и пробил под правую штангу. Джокер для Нуна Эшпирита Санта, ведь португалец появился на поле только после перерыва.

Очень высокий градус борьбы был на поле. Опасно бил Андерсон, в ответ впоследствии стрелял Роджерс. А в компенсированное время было настоящее безумие. Мурилло из-за пределов штрафной мощно приложился к мячу, но угодил в перекладину. А затем в контратаку выбежал Рашфорд и проиграл дуэль вратарю.

Интересный поединок выдали команды. С мастерством, интригой, эмоциями. "Астон Вилла" заслуженно поднимается на шестое место. По крайней мере, временно. "Ноттингем" продолжает замыкать тройку лидеров.

Астон Вилла – Ноттингем Форест 2:1

Голы: Роджерс 13, Мален 13 – Жота Силва 58

Астон Вилла: Мартинес – Гарсия, Дисасси, Мингс, Матсен – Онана (Камара 62), Тилеманс – Мален (Ремзи 62), Асенсио (Макгинн 73), Роджерс – Уоткинс (Рашфорд 62)

Ноттингем Форест: Селс – Уильямс, Миленкович, Мурилло, Морату (Боли 75) – Йейтс, Андерсон – Домингес (Соса 74), Гиббс-Вайт, Эланга (Жота Силва 46) – Хадсон-Одой

Предупреждения: Асенсио 51, Мартинес 86 – Мората 49, Жота Силва 73

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