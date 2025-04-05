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Защитник Челси отыграл после травмы 169 минут и вновь надолго отправился в лазарет
Ещё один сезон упущен
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник “Челси” Уэсли Фофана выбыл до конца сезона из-за очередной травмы, сообщает корреспондент Daily Telegraph Football News Мэтт Лоу.
Футболист только недавно вернулся в строй после 12-недельного отсутствия из-за травмы подколенного сухожилия, пропустив матч Премьер-лиги против “Тоттенхэма”. На неделе игрок прошёл обследование и сегодня успешно перенес операцию из-за травмы задней поверхности бедра. Далее предстоит восстановление.
Уэсли присоединился к “синим” в августе 2022 года, но с тех пор провёл всего 34 встречи во всех турнирах.
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