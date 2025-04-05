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Защитник Челси отыграл после травмы 169 минут и вновь надолго отправился в лазарет

Англия

Ещё один сезон упущен

Защитник Челси отыграл после травмы 169 минут и вновь надолго отправился в лазарет

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник “Челси” Уэсли Фофана выбыл до конца сезона из-за очередной травмы, сообщает корреспондент Daily Telegraph Football News Мэтт Лоу.

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Футболист только недавно вернулся в строй после 12-недельного отсутствия из-за травмы подколенного сухожилия, пропустив матч Премьер-лиги против “Тоттенхэма”. На неделе игрок прошёл обследование и сегодня успешно перенес операцию из-за травмы задней поверхности бедра. Далее предстоит восстановление.

Уэсли присоединился к “синим” в августе 2022 года, но с тех пор провёл всего 34 встречи во всех турнирах.

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Источник:
Daily Telegraph Football News
Опубликовал: Александр Симченко
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