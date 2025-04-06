Победили вдевятером. Команда АПЛ вошла в историю с необычным результатом

Вчера в рамках 31 тура чемпионата Англии прошел матч между "Кристалл Пелас" и "Брайтоном". Игра закончилась со счётом 2:1.

Во время этой игры "Кристалл Пелас" остался без двух игроков, их удалили с поля через фолы в сторону игроков "Брайтона", однако, несмотря на это, подопечным Оливера Гласнера удалось сохранить счет в свою пользу.

Добавим, что на 6-й добавленной ко второму тайма минуте был удален игрок "Брайтона".