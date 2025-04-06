Англия
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Победили вдевятером. Команда АПЛ вошла в историю с необычным результатом
Такого еще не было
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в рамках 31 тура чемпионата Англии прошел матч между "Кристалл Пелас" и "Брайтоном". Игра закончилась со счётом 2:1.
Во время этой игры "Кристалл Пелас" остался без двух игроков, их удалили с поля через фолы в сторону игроков "Брайтона", однако, несмотря на это, подопечным Оливера Гласнера удалось сохранить счет в свою пользу.
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Добавим, что на 6-й добавленной ко второму тайма минуте был удален игрок "Брайтона".
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Источник:skysports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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