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Победили вдевятером. Команда АПЛ вошла в историю с необычным результатом

Англия

Такого еще не было

Победили вдевятером. Команда АПЛ вошла в историю с необычным результатом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера в рамках 31 тура чемпионата Англии прошел матч между "Кристалл Пелас" и "Брайтоном". Игра закончилась со счётом 2:1.

Во время этой игры "Кристалл Пелас" остался без двух игроков, их удалили с поля через фолы в сторону игроков "Брайтона", однако, несмотря на это, подопечным Оливера Гласнера удалось сохранить счет в свою пользу.

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Добавим, что на 6-й добавленной ко второму тайма минуте был удален игрок "Брайтона".

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Английская Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
skysports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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