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Бывший игрок Ливерпуля Фил Томпсон оценил игру украинского защитника в матче 30 тура АПЛ

Англия

Особенно его игра против Салаха

Бывший игрок Ливерпуля Фил Томпсон оценил игру украинского защитника в матче 30 тура АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Второго апреля прошел матч в рамках АПЛ между "Ливерпулем" и "Эвертоном", в матче 30 тура присутствовал Виталий Миколенко.

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Бывший игрок "Ливерпуля" Фил Томпсон прокомментировал действия украинца на поле, в частности, выделил его игру против Мохамеда Салаха.

"У "Эвертона" все там гиганты. Их трудно пройти. Миколенко очень хорошо сыграл против Мо Салаха. Если подумать, сколько раз Мо действительно создавал опасность, то не так много, как Луис Диас", — сказал Томпсон.

За матч Миколенко получил 7,0 баллов от WhoScored и 7,3 балла от SofaScore.

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Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Мохамед Салах Виталий Миколенко
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Источник:
tbrfootball
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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