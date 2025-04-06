Бывший игрок Ливерпуля Фил Томпсон оценил игру украинского защитника в матче 30 тура АПЛ

Второго апреля прошел матч в рамках АПЛ между "Ливерпулем" и "Эвертоном", в матче 30 тура присутствовал Виталий Миколенко.

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Бывший игрок "Ливерпуля" Фил Томпсон прокомментировал действия украинца на поле, в частности, выделил его игру против Мохамеда Салаха.

"У "Эвертона" все там гиганты. Их трудно пройти. Миколенко очень хорошо сыграл против Мо Салаха. Если подумать, сколько раз Мо действительно создавал опасность, то не так много, как Луис Диас", — сказал Томпсон.

За матч Миколенко получил 7,0 баллов от WhoScored и 7,3 балла от SofaScore.