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Дерби с дебютантом. Кого впервые выпустят МЮ на матч против Сити

Англия

Первая игра во взрослой команде

Дерби с дебютантом. Кого впервые выпустят МЮ на матч против Сити

FabrizioRomano

Новина українською

Сегодня пройдет манчестерское дерби, матч начнется в 18:30.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Манчестер Юнайтед выпустит на игру английского 17-летнего центрального защитника Годвилла Куконку.

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Отмечается, что клуб и Рубен Аморим считают его одним из самых талантливых игроков.

В Молодежной английской премьер-лиге Куконка сыграл в 14 матчах, в которых отметился одним голом и 1 результативной передачей.

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Манчестер Юнайтед Фабрицио Романо
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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