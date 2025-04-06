Брентфорд проверит свои силы против Челси. Вышел ли Ярмолюк в старте?

В 31-м туре АПЛ "Брентфорд" сыграет против "Челси".

Егор Ярмолюк вышел с первых минут

Your Bees to take on Chelsea ???? pic.twitter.com/i8C4OSFxZr — Brentford FC (@BrentfordFC) April 6, 2025

Украинский полузащитник сыграл в 23-х матчах "Брентфорда" в АПЛ. На его счету 3 жёлтые карточки. 8 раз украинец выходил с первых минут, в 15-ти матчах появлялся со скамейки запасных.

Это седьмая встреча между командами. "Брентфорд" ни разу не обыгрывал "Челси" на домашнем поле – 2 ничьи и одно поражение.

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До матча "Брентфорд" занимает 12-е место в турнирной таблице с 41-м баллом, "Челси" - 4-е с 52-мя очками.

Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени.