  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Астон Вилла установила рекорд по количеству побед подряд
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Астон Вилла установила рекорд по количеству побед подряд

Англия

Впервые за три десятилетия

Астон Вилла установила рекорд по количеству побед подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера в матче АПЛ "Астон Вилла" победила "Ноттингем Форест" со счетом 2:1. Для подопечных Эмери этот выигрыш стал седьмым во всех турнирах.

Как сообщает аналитический портал Squawka, "львы" впервые в эпоху Премьер-лиги установили такое достижение. То есть с 1992 года.

Более того, за этот период команда испанского тренера забила 17 голов и пропустила всего два.

Следующий матч "Астон Вилла" сыграет против ПСЖ 9 апреля в Париже.

Также Squawka отмечает, что Эмери стал первым тренером бирмингемцев в истории, который провел две отдельные серии с минимум 15 домашних матчей без поражений в АПЛ. Первая была с марта по декабрь 2023 и составляла 17 поединков. Вторая – длится с 24 сентября и по сей день.

Следующим соперником на "Вилла Парк" в рамках чемпионата Англии будет "Ньюкасл Юнайтед" 19 апреля.

По теме
yellow-arrow
Три английских гранда следят за талантом Лейпцига. Немцы хотят получить кругленькую сумму
yellow-arrow
Рубен Аморим рассказал о том, что ему помогло обыграть МЮ дважды
yellow-arrow
Главный тренер Челси планирует летом работать над подписанием голкипера
Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Ноттингем Форест
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Squawka
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости