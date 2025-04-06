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Астон Вилла установила рекорд по количеству побед подряд
Впервые за три десятилетия
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в матче АПЛ "Астон Вилла" победила "Ноттингем Форест" со счетом 2:1. Для подопечных Эмери этот выигрыш стал седьмым во всех турнирах.
Как сообщает аналитический портал Squawka, "львы" впервые в эпоху Премьер-лиги установили такое достижение. То есть с 1992 года.
Более того, за этот период команда испанского тренера забила 17 голов и пропустила всего два.
Следующий матч "Астон Вилла" сыграет против ПСЖ 9 апреля в Париже.
Aston Villa have won seven consecutive games across all competitions for the first time ever in the Premier League era.— Squawka (@Squawka) April 5, 2025
◉ W 2-0 vs. Cardiff
◉ W 1-3 vs. Club Brugge
◉ W 0-1 vs. Brentford
◉ W 3-0 vs. Club Brugge
◉ W 0-3 vs. Preston
◉ W 0-3 vs. Brighton
◉ W 2-1 vs.… pic.twitter.com/E2Ed22pK03
Также Squawka отмечает, что Эмери стал первым тренером бирмингемцев в истории, который провел две отдельные серии с минимум 15 домашних матчей без поражений в АПЛ. Первая была с марта по декабрь 2023 и составляла 17 поединков. Вторая – длится с 24 сентября и по сей день.
Следующим соперником на "Вилла Парк" в рамках чемпионата Англии будет "Ньюкасл Юнайтед" 19 апреля.
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