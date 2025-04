Астон Вилла установила рекорд по количеству побед подряд

Вчера в матче АПЛ "Астон Вилла" победила "Ноттингем Форест" со счетом 2:1. Для подопечных Эмери этот выигрыш стал седьмым во всех турнирах.

Как сообщает аналитический портал Squawka, "львы" впервые в эпоху Премьер-лиги установили такое достижение. То есть с 1992 года.

Более того, за этот период команда испанского тренера забила 17 голов и пропустила всего два.

Следующий матч "Астон Вилла" сыграет против ПСЖ 9 апреля в Париже.

Aston Villa have won seven consecutive games across all competitions for the first time ever in the Premier League era.



◉ W 2-0 vs. Cardiff

◉ W 1-3 vs. Club Brugge

◉ W 0-1 vs. Brentford

◉ W 3-0 vs. Club Brugge

◉ W 0-3 vs. Preston

◉ W 0-3 vs. Brighton

◉ W 2-1 vs.… pic.twitter.com/E2Ed22pK03