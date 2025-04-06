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Рубен Аморим рассказал о том, что ему помогло обыграть МЮ дважды
Поможет ли удача на этот раз?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал, как ему удалось обыграть "Манчестер Сити".
Напомним, что сначала португальский специалист победил подопечных Гвардиолы в рамках Лиги чемпионов, когда он возглавлял "Спортинг" со счетом 4:1, а после этого ему удалось выиграть у "Сити" уже в рамках АПЛ, в 16-м туре, "МЮ" выиграл со счетом 2:1.
"Секрет победы над "Сити"? Успех. В первой игре "Спортингу" очень повезло.
Второй матч с "МЮ" был лучшим, мы выиграли его во втором тайме. Они немного больше контролировали владение мячом, но мы сражались с "Манчестер Сити".
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