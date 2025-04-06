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Рубен Аморим рассказал о том, что ему помогло обыграть МЮ дважды

Англия

Поможет ли удача на этот раз?

Рубен Аморим рассказал о том, что ему помогло обыграть МЮ дважды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал, как ему удалось обыграть "Манчестер Сити".

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Напомним, что сначала португальский специалист победил подопечных Гвардиолы в рамках Лиги чемпионов, когда он возглавлял "Спортинг" со счетом 4:1, а после этого ему удалось выиграть у "Сити" уже в рамках АПЛ, в 16-м туре, "МЮ" выиграл со счетом 2:1.

"Секрет победы над "Сити"? Успех. В первой игре "Спортингу" очень повезло.

Второй матч с "МЮ" был лучшим, мы выиграли его во втором тайме. Они немного больше контролировали владение мячом, но мы сражались с "Манчестер Сити".

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Лига чемпионов Английская Премьер-лига Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Спортинг Рубен Аморим
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Источник:
goal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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