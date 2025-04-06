Рубен Аморим рассказал о том, что ему помогло обыграть МЮ дважды

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал, как ему удалось обыграть "Манчестер Сити".

Напомним, что сначала португальский специалист победил подопечных Гвардиолы в рамках Лиги чемпионов, когда он возглавлял "Спортинг" со счетом 4:1, а после этого ему удалось выиграть у "Сити" уже в рамках АПЛ, в 16-м туре, "МЮ" выиграл со счетом 2:1.