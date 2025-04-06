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Защитник Манчестер Юнайтед пропустит дерби против Манчестер Сити
Серьёзная потеря для клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Юнайтед" пропустит дерби против "Манчестер Сити".
Сообщается, что Матеус Де Лигт получил травму лодыжки после матча с "Ноттингем Форест" и, если не будет никаких изменений в последнюю минуту, он пропустит Манчестерское дерби.
Клуб в субботу проводил тесты и решил не рисковать им. Степень или тип травмы пока неизвестны.
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В этом сезоне Де Лигт сыграл в 28-ми матчах АПЛ и отметился двумя голами.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Манчестер Сити" 6 апреля в 18:30 по киевскому времени.
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