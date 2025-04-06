Защитник "Манчестер Юнайтед" пропустит дерби против "Манчестер Сити".

Сообщается, что Матеус Де Лигт получил травму лодыжки после матча с "Ноттингем Форест" и, если не будет никаких изменений в последнюю минуту, он пропустит Манчестерское дерби.

Клуб в субботу проводил тесты и решил не рисковать им. Степень или тип травмы пока неизвестны.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Де Лигт сыграл в 28-ми матчах АПЛ и отметился двумя голами.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Манчестер Сити" 6 апреля в 18:30 по киевскому времени.