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Защитник Манчестер Юнайтед пропустит дерби против Манчестер Сити

Англия

Серьёзная потеря для клуба

Защитник Манчестер Юнайтед пропустит дерби против Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" пропустит дерби против "Манчестер Сити".

Сообщается, что Матеус Де Лигт получил травму лодыжки после матча с "Ноттингем Форест" и, если не будет никаких изменений в последнюю минуту, он пропустит Манчестерское дерби.

Клуб в субботу проводил тесты и решил не рисковать им. Степень или тип травмы пока неизвестны.

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В этом сезоне Де Лигт сыграл в 28-ми матчах АПЛ и отметился двумя голами.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Манчестер Сити" 6 апреля в 18:30 по киевскому времени.

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Манчестер Юнайтед Матейс де Лигт
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Источник:
Sully
Опубликовал: Владислав Прийменко
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