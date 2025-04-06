АПЛ. Фулхэм – Ливерпуль 3:2. Неприятный лондонский подарок

Английская Премьер-лига, 31 тур

"Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный арбитр: Крис Кавана

Из-за "хороших" результатов "Арсенала" подопечные Арне Слота понемногу теряют мотивацию. Этим могут воспользоваться те, у кого она до сих пор очень сильна. К примеру "Фулхэм", который до сих пор борется за еврокубки. И сейчас он показал, как это делать.

Дебют матча последовал за хозяевами. Они вдвое больше владели мячом, создали первый момент. Однако на 14 минуте забил именно "Ливерпуль".

В своем же первом моменте гости открыли счёт. Хотя это даже моментом назвать сложно… Ключевую роль сыграло индивидуальное мастерство Маккалистера. Он сам протащил и мощно пробил из-за пределов штрафной. Круглый полетел в левый угол.

Но впоследствии "Фулхэм" начал возвращать справедливость: на 23 минуте счет уже был равный. И тоже гол появился ниоткуда. Сессеньон лучше всего сориентировался в момент, когда оборона мерсисайдцев расклеилась. Это не первый раз за сегодня, но лондонцы наконец-то наказали за ошибку.

Прошло 14 минут и уже “дачники” повели в счете 3:1. Сначала Робертсон делал все, чтобы забил Ивоби – тот без проблем оформил свой гол. Затем свою фамилию на табло записал и Родриго Муниз. После углового вышла атака только со второй волны. Снова провал в обороне гостей, снова их не простили — нападающий попал между ног Келлехеру.

Логично, что после перерыва лондонцы подсели. Они практически не владели игрой, ведь "Ливерпуль" хотя бы владением мяча пытался настроить свою. Моментами это у гостей получалось: был шанс у Жоты – он проиграл дуэль Лено, Салах с очень хорошей позиции пробил куда-то по болельщикам. А на 72 минуте гол все-таки пришел.

Сыграли замены Слота. Свежий Брэдли классно открылся в центре, совершил забег и отдал в штрафную Диасу. Тот мяч обработал и сразу пробил в левый угол.

Завершение матча могло быть любым. Сначала Эллиот после прострела Робертсона попал в перекладину. Впоследствии и Келлехер выручил свою команду – парировал удар Рида. В конце концов, "Ливерпуль" уехал из Лондона ни с чем.

Однако отрыв от "Арсенала" все равно составляет 11 очков. Если продолжать "играть", как сегодня, то все возможно... хотя... В соперниках же "канониры". Это упрощает задачку. А вот "Фулхэм" поднялся на расстояние пяти очков от зоны Лиги чемпионов. Становится все интереснее.

"Фулхэм" – "Ливерпуль" 3:2

Голы: Сессеньон 23, Ивоби 32, Родригу Муниз 37 – Макаллистер 14, Диас 72

"Фулхэм": Лено - Кастань, Андерсен, Бесси, Робинсон - Перейра (Смит-Роу 76), Берге - Ивоби (Тете 82), Лукич (Г. Рид 76), Сессеньон (Траоре 82) - Родригу Муниз (Р. Хименес 76)

"Ливерпуль": Келлехер – Джонс, Конате (Брэдли 67), ван Дейк, Робертсон (Кьеза 83) – Гравенберх, Маккалистер – Салах, Собослай (Эллиот 55), Гакпо (Диас 55) – Диогу Жота (Нуньес 66)

Предупреждения: Лукич 46, Смит-Роу 86, Лено 90+5