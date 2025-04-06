АПЛ. Тоттенхэм - Саутгемптон 3:1. Долгожданные три очка для шпор

Михаэль Солсбери начал матч своим свистком и "Тоттенхэм" быстро захватил инициативу. Уже на второй минуте матча Соланке вошел в штрафную и упал требуя пенальти у арбитра, однако тот не отреагировал на апелляции игрока. "Шпоры" не оставляли попытки поразить ворота соперника, но тут неожиданно „Саутгемптон“ пошел вперед и Сулеман прекрасно пробил в левый угол, но Викарио не растерялся и парировал этот удар.

"Тоттенхэм" сразу же попытался ответить и на 14-й минуте благодаря усилиям Бреннана Джонсона сумел поразить ворота соперника, отправив мяч в левую девятку - 1:0.

Хозяева продолжали владеть мячом, а "святые" все ждали своего лучшего момента, чтобы сравнять счет. Пока "Саутгемптон" пытался выстроить игру в обороне Бергвалль удвоил преимущество, но после просмотра повтора судья отменил взятие ворот. Прошло 8 минут и теперь Джонсон, получив идеальную передачу от Джеймса Мэддисона и увеличил преимущество "Тоттенхэма".

"Саутгемптон" пытался сопротивляться, но на перерыв команды так и ушли со счетом 2:0.

Английская Премьер-лига. 31-й тур.

Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Тоттенхэм)

Главный судья: Михаэль Солсбери (Англия)

"Тоттенхэм" - „Саутгемптон“ 3:1

Голы: Джонсон (13, 42), Тель(90+5) - Фернандеш (90)

*на 34-й минуте матча гол Бергвалля был отменен из-за офсайда

"Тоттенхэм": Викарио - Порро, Ромеро, Дэвис, Спенс - Бергвалль (Биссума, 81), Бентанкур (Сарр, 57) Мэддисон(Грей, 81)- Джонсон, Соланке(Тель, 87), Сон(Одобер, 57)

"Саутгемптон": Рамздейл - Уокер-Питерс, Гарвуд-Беллис, Беднарек, Мэннинг(Веллингтон, 64) - Угочукву(Стюарт,83), Арибо (Смоллбоун, 64) - Сулемана, Диблинг(Сугавара, 73), Фернандеш - Арчер(Онуачу,73)

Предупреждения: Угочукву(26), Порро (60)