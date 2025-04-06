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Не хотят досрочного чемпионства. Ливерпуль впервые за 4 года пропустил 3 гола в первом тайме матча АПЛ
Уже и подарок Арсенал сделал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" впервые за 4 года пропустил 3 гола в первом тайме матча АПЛ.
В последний раз "мерсисайдцы" так пропускали в октябре 2020 года в матче против "Астон Виллы". "Ливерпуль" закончил первый тайм со счётом 1:4, а матч закончился с результатом 1:7.
Также впервые "Ливерпуль" пропустил 3 гола в первом тайме АПЛ после того, как забили первыми.
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К слову, "Фулхэм" после первого тайма обыгрывает "Ливерпуль" со счётом 3:1.
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