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Не хотят досрочного чемпионства. Ливерпуль впервые за 4 года пропустил 3 гола в первом тайме матча АПЛ

Англия

Уже и подарок Арсенал сделал

Не хотят досрочного чемпионства. Ливерпуль впервые за 4 года пропустил 3 гола в первом тайме матча АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" впервые за 4 года пропустил 3 гола в первом тайме матча АПЛ.

В последний раз "мерсисайдцы" так пропускали в октябре 2020 года в матче против "Астон Виллы". "Ливерпуль" закончил первый тайм со счётом 1:4, а матч закончился с результатом 1:7.

Также впервые "Ливерпуль" пропустил 3 гола в первом тайме АПЛ после того, как забили первыми.

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К слову, "Фулхэм" после первого тайма обыгрывает "Ливерпуль" со счётом 3:1.

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Источник:
Opta Joe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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