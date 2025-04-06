АПЛ. Брентфорд – Челси 0:0. Ярмолюк и компания довольствуются только ничьей

Егор Ярмолюк снова вышел в стартовом составе команды Томаса Франка и это точно повод для радости. Приятно видеть, что украинцу все же доверяют даже такие матчи, как против "Челси". Значит, его перформанс против "Ньюкасла" в прошлом туре удовлетворил главного тренера. "Брентфорд" проводит средний сезон, однако с умением отбирать очки у более именитых команд, этого следовало опасаться "Челси", продолжающего собственную борьбу за место в Лиге Чемпионов.

Мареска удивил выбором стартового состава. Конечно, только в четверг они провели непростую игру с "Тоттенхэмом", но столь кардинальную ротацию мало кто ожидал. Николя Джексон, Коул Палмер, Марк Кукурелья, Ливай Колвилл и Педру Нету остались на скамейке. От таких изменений "синие" очень просели в качестве.

Первый тайм завершился без голов. Если говорить о Ярмолюке, то он не очень активно помогал команде в атаке, однако охранял свою зону по центру и перед защитниками, неплохо отрабатывая именно в обороне. Такую роль приготовил ему Томас Франк. А его команда выглядела не очень инициативно, но все равно симпатичнее "Челси".

Полный провал от Нкунку в центре нападения, очень слабо от Дьюсьери-Холла под нападающим. "Синие" практически ничего не создали на первый тайм. Если и вспомнить какие-то полумоменты, то все они были у "пчел", однако и там едва можно вспомнить, разве что выход на Санчеса от Дамсгора после великолепной передачи от Висса. Не сумел только пробить полузащитник хозяев.

Конечно, подобный футбол не мог устраивать Мареску. Однако после перерыва он не пошел на радикальные замены, лишь выпустил Джексона вместо пассивного Нкунку. И это сразу дало свой эффект, по крайней мере, моменты начали появляться. Как бы ни критиковали Николя за его расточительность перед воротами, это невероятно важный футболист для правильного функционирования всей команды. А через 10 минут на поле вышли Палмер и Нету.

Да, хотя бы немного активности на половине поля хозяев добавилось, Джексон и Нету несколько раз пробили, но без особой остроты. Опаснее всего было именно у ворот Санчеса. Там и Мбемо отлично пробивал в ближний угол, но спас Санчес, затем ван ден Берг после углового с нескольких метров расстреливал головой, но от газона мяч отскочил и полетел выше ворот. А потом Висса тоже головой в дальний угол, не хватило точности немного. У "синих" таких моментов и в помине не было.

Потому вот такой получился матч. Пожертвовал Марескf стартовым составом, дал отдохнуть и поплатился за это итоговым результатом. Могли даже проиграть. А все потому, что нужно выкладываться на максимум с первых минут, а не рассчитывать на второй тайм. Брентфорд выглядел даже сильнее и если кто-то и должен грустить этой ничьи, то это они, а не "синие". Теперь "Челси" может лишиться четвертого места, если сегодня свой матч выиграет "Манчестер Сити".

АПЛ, 31-й тур

Стадион: "Брентфорд Коммьюнити" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Брентфорд" – "Челси" 0:0

Голы: нет

"Брентфорд": Флеккен — Айер (Кайоде, 83), Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер — Норгор, Ярмолюк (Янельт, 66) — Мбемо, Дамсгор (Йенсен, 83), Шаде — Висса

"Челси": Санчес — Гюсто, Чалоба, Адарабиойо, Джеймс (Кукурелья, 77) — Кайседо, Фернандес — Мадуэке (Нету, 59), Дьюсбери-Холл (Палмер, 59), Санчо — Нкунку (Джексон, 46)

Предупреждения: Ван ден Берг (77) — Гюсто (26), Адарабио (45), Фернандес (87)