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Обе команды с проблемами. Известны составы на матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

Англия

Поединок начнётся в 18:30 по киевскому времени

Обе команды с проблемами. Известны составы на матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

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Заключительный матч воскресенья в АПЛ – манчестерское дерби.

Рубен Аморим выпустил следующих игроков в старте. Де Лигта в заявке нет из-за травмы.

Пеп Гвардиола выставил такой состав.

Это 56-я встреча между командами. "Манчестер Сити" выиграл 9 выездных матчей, а "Манчестер Юнайтед" - 12 домашних.

В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" - 14-й с 37-ю баллами, "Манчестер Сити" - 5-й с 51-м баллом.

Поединок начнётся в 18:30 по киевскому времени.

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Английская Премьер-лига Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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