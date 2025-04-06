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Обе команды с проблемами. Известны составы на матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити
Поединок начнётся в 18:30 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
Заключительный матч воскресенья в АПЛ – манчестерское дерби.
Рубен Аморим выпустил следующих игроков в старте. Де Лигта в заявке нет из-за травмы.
Presenting your derby day Reds ????????#MUFC || #MUNMCI— Manchester United (@ManUtd) April 6, 2025
Пеп Гвардиола выставил такой состав.
Your derby day lineup! ????????— Manchester City (@ManCity) April 6, 2025
XI | Ederson, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Gundogan, Kovacic, De Bruyne (C), Bernardo, Foden, Marmoush
SUBS | Ortega Moreno, Grealish, Doku, Nico, Reis, Savinho, Khusanov, Lewis, McAtee#ManCity | @etihad pic.twitter.com/DQaCLoHpOY
Это 56-я встреча между командами. "Манчестер Сити" выиграл 9 выездных матчей, а "Манчестер Юнайтед" - 12 домашних.
В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" - 14-й с 37-ю баллами, "Манчестер Сити" - 5-й с 51-м баллом.
Поединок начнётся в 18:30 по киевскому времени.
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