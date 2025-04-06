Обе команды с проблемами. Известны составы на матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

Заключительный матч воскресенья в АПЛ – манчестерское дерби.

Рубен Аморим выпустил следующих игроков в старте. Де Лигта в заявке нет из-за травмы.

Пеп Гвардиола выставил такой состав.

Your derby day lineup! ????????



XI | Ederson, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Gundogan, Kovacic, De Bruyne (C), Bernardo, Foden, Marmoush



SUBS | Ortega Moreno, Grealish, Doku, Nico, Reis, Savinho, Khusanov, Lewis, McAtee#ManCity | @etihad pic.twitter.com/DQaCLoHpOY — Manchester City (@ManCity) April 6, 2025

Это 56-я встреча между командами. "Манчестер Сити" выиграл 9 выездных матчей, а "Манчестер Юнайтед" - 12 домашних.

В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" - 14-й с 37-ю баллами, "Манчестер Сити" - 5-й с 51-м баллом.

Поединок начнётся в 18:30 по киевскому времени.