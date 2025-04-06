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АПЛ. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:0. Дьяволы так и не дожали
Односторонняя игра на "Олд Траффорд" все же обошлась без забитых голов
Getty Images / Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола потирал руки перед стартовым свистком, узнав о ничьей "Челси" в матче с "Брентфордом". Его команда имела шанс вернуться в четверку после потери очков от конкурентов. Вот только у него самого была непростая задача. Да, это "Юнайтед" в этом сезоне чаще разочаровывает, но и "Сити" также не в лучшей своей версии, особенно когда в составе нет Эрлинга Холанда, чрезвычайно важного наконечника этого коллектива.
Стартовые составы были относительно ожидаемыми, здесь без сюрпризов. Было интересно, какие сюрпризы для нас подготовили обе команды. Если пассивность и инертность может быть сюрпризом, то "горожанам" удивить удалось. В первом тайме абсолютно безынициативный футбол в их исполнении, без моментов, без скорости и без активного движения, в частности на флангах, которые были практически мертвыми.
С другой стороны у нас активные "красные дьяволы". Конечно, им не хватало мастерства и немного уверенности в отдельных эпизодах, но энергии и желания не занимать. Лучший момент был у Алехандро Гарначо, который не смог сложиться для удара после классной подачи с правого фланга на дальнюю штангу. Здесь можно винить только самого себя, пас был идеальным. В начале матча "горожане" были особенно суетливыми в обороне и Гарначо и Фернандеш заставляли их запутаться, теряя позиции и зоны. "Юнайтед" не хватило только мастерства и финального удара. Кроме этого, команда Аморима все делала правильно.
В первом тайме найти гол не удалось и решение витания вероятного победителя перенеслось на вторую половину. Хотелось в этот момент сказать Пепу, чтобы выпускал Доку или Савиньо, поскольку без них фланги пешеходные. Однако у Гвардиолы были свои планы, никаких замен сразу после перерыва он не сделал.
Позже Доку все же появился на поле, однако ожидаемого влияния на игру мы так и не увидели. Стоит отметить, что "горожане" немного выровняли игру во втором тайме, однако мы все равно не видели особо острых моментов у ворот Онана. С другой стороны, хозяева поля все же иногда находили свои моменты, чего только стоит удар от Угарте вторым темпом, когда ему не хватило буквально немного точности.
Замечательный момент также был у Зиркзе на 77-й минуте, сразу после его выхода на замену. Доргу нашел его передачей в штрафной площадке, тот пробил в касание, впрочем Эдерсон сумел потянуть, а добивание от Маунта, который также вышел на замену, было заблокировано. Хочется вспомнить хотя бы один подобный эпизод у ворот Андре Онана, но никак не получается.
Голевой атаки от любой из команд мы так и не дождались. Это нулевая ничья, которая не позволила "Манчестер Сити" обойти "Челси" в турнирной таблице и оставила "Манчестер Юнайтед" на 13-й строчке. Кстати, первая нулевая ничья после прихода Рубена Аморима на "Олд Траффорд". Таковы итоги очередного манчестерского дерби.
АПЛ, 31-й тур
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" 0:0
Голы: нет
"Манчестер Юнайтед": Онана — Йоро, Магуайр (Линделеф, 58), Мазрауи — Далот, Угарте (Маунт, 71), Каземиро, Доргу — Фернандеш, Гарначо — Хойлунд (Зиркзе, 71)
"Манчестер Сити": Эдерсон — Нуньеш, Диаш, Гвардиол, О'Райли (Льюис, 74) — Гюндоган (Грилиш, 74), Ковачич — Силва, де Брюйне, Фоден (Доку, 57) — Мармуш
Предупреждения: Далот (67), Маунт (76), Йоро (84) — Диаш (1), Силва (46)
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