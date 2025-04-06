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Томас Франк: Мы очень хорошо защищались

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Тренер Брентфорда оценил матч

Томас Франк: Мы очень хорошо защищались

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Брентфорда" Томас Франк прокомментировал поединок против "Челси".

По его словам, команда хорошо защищалась в матче.

"Я считаю, что мы сыграли хорошо, очень хорошо. Я думаю, что игра была хорошей, первый тайм был очень хорошим. Я думаю, что в первом тайме мы были явно на высоте. В тот момент мы должны были использовать свои шансы. Во втором тайме было более-менее. На протяжении всей игры мы очень хорошо защищались.

Выступление в целом было очень хорошим, мы играли против топовой команды с хорошим тренером. Они хорошо подготовлены, они потратили миллиарды на игроков, и я думаю, что благодаря тому, как мы играли и выступали сегодня, у нас было больше шансов на победу", - сказал Франк.

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Напомним, что "Брентфорд" и "Челси" голов не забивали. "Пчёлы" занимают 12-е место с 42-мя баллами.

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Брентфорд (Лондон) Томас Франк
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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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