Томас Франк: Мы очень хорошо защищались

Тренер "Брентфорда" Томас Франк прокомментировал поединок против "Челси".

По его словам, команда хорошо защищалась в матче.

"Я считаю, что мы сыграли хорошо, очень хорошо. Я думаю, что игра была хорошей, первый тайм был очень хорошим. Я думаю, что в первом тайме мы были явно на высоте. В тот момент мы должны были использовать свои шансы. Во втором тайме было более-менее. На протяжении всей игры мы очень хорошо защищались.

Выступление в целом было очень хорошим, мы играли против топовой команды с хорошим тренером. Они хорошо подготовлены, они потратили миллиарды на игроков, и я думаю, что благодаря тому, как мы играли и выступали сегодня, у нас было больше шансов на победу", - сказал Франк.