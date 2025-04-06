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Томас Франк: Мы очень хорошо защищались
Тренер Брентфорда оценил матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Брентфорда" Томас Франк прокомментировал поединок против "Челси".
По его словам, команда хорошо защищалась в матче.
"Я считаю, что мы сыграли хорошо, очень хорошо. Я думаю, что игра была хорошей, первый тайм был очень хорошим. Я думаю, что в первом тайме мы были явно на высоте. В тот момент мы должны были использовать свои шансы. Во втором тайме было более-менее. На протяжении всей игры мы очень хорошо защищались.
Выступление в целом было очень хорошим, мы играли против топовой команды с хорошим тренером. Они хорошо подготовлены, они потратили миллиарды на игроков, и я думаю, что благодаря тому, как мы играли и выступали сегодня, у нас было больше шансов на победу", - сказал Франк.
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Напомним, что "Брентфорд" и "Челси" голов не забивали. "Пчёлы" занимают 12-е место с 42-мя баллами.
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