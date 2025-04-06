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Арне Слот — о поржении против Фулхэма: Я лишь моргнул, а мы уже проигрываем 1:3
Тренер Ливерпуля о матче против Фулхэма
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Ливерпуля" отреагировал на поражение в матче против "Фулхэма".
Нидерландский специалист сказал, что футболисты допускали ошибки. Однако он отбросил усталость
"Я не думаю, что допущенные нами ошибки были связаны с усталостью игроков. Я знаю, как это работает: если вы пропускаете три гола в первом тайме, все говорят: "Ого, это катастрофа".
Но если вы оглянетесь назад, то, вероятно, увидите несколько хороших моментов в начале матча. Через полчаса я посмотрел на табло, и счёт был 1:1. Я подумал: "Ладно, это не лучшая наша игра, но мы контролируем ситуацию". Внезапно я моргнул, и мы проигрывали со счётом 3:1"
Это были не 45 минут катастрофы, но ошибки, которые мы допустили, — это то, к чему мы не привыкли. На мой взгляд, это отличается от плохой игры. Конечно, это разочаровывает меня, игроков и болельщиков. Мы находимся в таком положении, потому что допустили мало ошибок.
Во втором тайме мы создали столько моментов, что могли бы отыграться, но нам не хватило времени. В последние 20–25 минут всем было ясно, что мы могли бы забить третий гол", - заявил Слот.
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Напомним, что "Ливерпуль" уступил "Фулхэму" со счётом 2:3.
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