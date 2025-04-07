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Главный тренер Ман Юнайтед высказался после матча с Ман Сити

Англия

Были заметны положительные признаки

Главный тренер Ман Юнайтед высказался после матча с Ман Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В воскресенье, 6 апреля, "Ман Юнайтед" сыграл в нулевую ничью в дерби против "Манчестер Сити". Но наставник "Юнайтед" Рубен Аморим убежден, что его команда действительно прогрессирует.

"Вы видите это так же, как и я – команда чувствует себя увереннее. Мы лучше располагаемся на поле, создаем лучшие связи, иногда прижимаем соперника до последней трети. Мы хорошо обороняемся, блокируем талантливых игроков, которых имеет "Манчестер Сити". Думаю, мы нивелировали большинство их моментов. Они владели мячом, но без угрозы, поэтому мы улучшаем свою игру.

Думаю, мы хорошо сыграли. Матч был совсем не такой, как на прошлой неделе против "Ноттингема". Я понимаю, что эмоций в игре было меньше, ведь мы уже не боремся за большие цели. Это немного повлияло на атмосферу дерби. Но, по моему мнению, мы лучше защищаемся, стали компактнее, предоставили сопернику меньше пространства, чем в предыдущих матчах. Следовательно, мы прогрессируем. Мы создали несколько моментов, и снова сталкиваемся с той же проблемой – нехваткой голов.

Нужно смотреть на позитив. Раньше были матчи, в которых я не мог вспомнить ни одного голевого момента. А сейчас – они есть. Теперь надо усовершенствовать финальную стадию атаки и завершающий удар", – сказал Аморим.

Добавим, что после 31 сыгранного матча "МЮ" занимает 13 место в турнирной таблице АПЛ с 38 очками.

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Manchester United
Опубликовал: Алексей Полищук
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