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Пеп Гвардиола: Берем этот зачетный балл и двигаемся дальше

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Прокомментировал ничью в дерби

Пеп Гвардиола: Берем этот зачетный балл и двигаемся дальше

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался после ничьей (0:0) с "Манчестер Юнайтед" в 196-м манчестерском дерби. Он отметил, что стремился к победе на "Олд Траффорд", однако готов принять и ничью.

"Имеем то, что имеем. Конечно, было бы лучше победить, но "Олд Траффорд" это "Олд Траффорд". Чтобы победить здесь, всегда нужно показать качественную игру.

Мы старались качественно разыгрывать мяч, подавать с флангов и контролировать моменты. Они могли убежать в контратаки, были опасными, но и у нас были свои шансы. В первые 10-15 минут второго тайма мы действовали лучше всего. В трех последних матчах я увидел много хорошего. Особенно ту страсть, с которой мы возвращали мяч после потерь. В этом сезоне мы часто его теряли по разным причинам.

Мы не занимали правильных позиций, чтобы нанести сопернику урон. Нужно было играть в одном темпе, быть в правильном месте, но мы этого не смогли сделать и из-за этого не создали больше моментов. Они имели моменты по переходам в атаку, но, думаю, ничья – справедливый итог. Мы берем этот зачетный балл и движемся дальше", – сказал Пеп.

Добавим, что после 31 сыгранного матча "Ман Сити" занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ с 52 очками.

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Источник:
Manchester City FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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