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На ровном месте три очка дьяволы не раздают. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:0. Видеообзор матча
Дерби есть дерби
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" расписали сухую ничью в поединке 31-го тура английской Премьер-лиги.
В течение игры немного предпочтительнее смотрелись подопечные Рубена Аморима, но несмотря на это, ни одного гола хозяева поля не забили.
В турнирной таблице "Сити" упустил возможность обогнать "Челси" и выйти на 4-е место, а "Ман Юнайтед" остался 13-м.
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АПЛ, 31-й тур
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)
"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" 0:0
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