На ровном месте три очка дьяволы не раздают. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:0. Видеообзор матча

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" расписали сухую ничью в поединке 31-го тура английской Премьер-лиги.

В течение игры немного предпочтительнее смотрелись подопечные Рубена Аморима, но несмотря на это, ни одного гола хозяева поля не забили.

В турнирной таблице "Сити" упустил возможность обогнать "Челси" и выйти на 4-е место, а "Ман Юнайтед" остался 13-м.

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АПЛ, 31-й тур

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" 0:0