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Манчестер Сити нацелился на игрока Барселоны, чтобы заменить Де Брюйне
Ведь бельгиец покидает Манчестер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" уже рассматривает варианты усиления перед уходом Кевина Де Брюйне и определил Дани Ольмо идеальным кандидатом для замены бельгийца. Пеп Гвардиола ценит полузащитника, который сейчас выступает за "Барселону".
Ожидается, что трансфер может обойтись "Сити" в 50 миллионов фунтов – сумму, которую клуб готов заплатить. Гвардиола, который еще во времена выступлений Ольмо в Бундеслиге отмечал игру испанца, убежден, что тот прекрасно впишется в его тактическую систему. Универсальность Ольмо, способность действовать как в центре, так и на флангах, добавляет ему привлекательности. Если переговоры пройдут успешно, трансфер могут оформить уже в ближайшие месяцы.
Добавим, что в этом сезоне на счету Ольмо 8 голов и 5 ассистов в 28 матчах за "Барсу" во всех турнирах.
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