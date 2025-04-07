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Шпоры отправили святых в Чемпионшип. Тоттенхэм - Саутгемптон 3:1. Видео голов и обзор матча
Закономерный исход
Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" переиграл "Саутгемптон" в 31-м туре чемпионата Англии.
Во втором тайме дубль за "шпор" оформил Бреннан Джонсон.
После этого поединка "Саутгемптон" потерял математические шансы сохранить прописку в АПЛ.
Английская Премьер-лига. 31-й тур.
Стадион: "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)
"Тоттенхэм" - "Саутгемптон" 3:1
Голы: Джонсон (13, 42), Тель(90+5) - Фернандеш (90)
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