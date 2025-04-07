  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Шпоры отправили святых в Чемпионшип. Тоттенхэм - Саутгемптон 3:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шпоры отправили святых в Чемпионшип. Тоттенхэм - Саутгемптон 3:1. Видео голов и обзор матча

Англия

Закономерный исход

Шпоры отправили святых в Чемпионшип. Тоттенхэм - Саутгемптон 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Тоттенхэм" переиграл "Саутгемптон" в 31-м туре чемпионата Англии.

Во втором тайме дубль за "шпор" оформил Бреннан Джонсон.

После этого поединка "Саутгемптон" потерял математические шансы сохранить прописку в АПЛ.

Английская Премьер-лига. 31-й тур.

Стадион: "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)

"Тоттенхэм" - "Саутгемптон" 3:1

Голы: Джонсон (13, 42), Тель(90+5) - Фернандеш (90)

По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити нацелился на игрока Барселоны, чтобы заменить Де Брюйне
yellow-arrow
На ровном месте три очка дьяволы не раздают. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:0. Видеообзор матча
yellow-arrow
Пеп Гвардиола: Берем этот зачетный балл и двигаемся дальше
Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Саутгемптон обзор
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости