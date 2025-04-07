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Главный тренер Челси прокомментировал ничью против Брентфорда
Отдали все силы – не хватило только гола
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска остался доволен усилиями своей команды после нулевой ничьей с "Брентфордом", особенно учитывая плотный график.
"В целом мы провели хороший матч. Мы подготовили игру так, как и планировали: начать одним способом, а закончить другим. Мы играли в четверг вечером, потратили много сил, имели на 24 часа меньше для восстановления, чем соперник. Стадион сложный, солнечный день, сухое поле – они пытались сбить темп игры.
Мы сделали достаточно, чтобы победить. Нанесли более 20 ударов. Единственное, чего не хватало – это гола. Но в целом я доволен выступлением. Когда не можешь выиграть – важно не проиграть. Мы взяли очко и движемся дальше в турнирной таблице. На этом этапе сезона даже 24 часа имеют значение в контексте отдыха и энергии. Именно поэтому я доволен. Ребята отдали все силы", – сказал Мареска.
Добавим, что сейчас "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 53 очками.
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