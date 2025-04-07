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Ливерпуль обратил свое внимание на защитника Севильи 

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Ливерпуль обратил свое внимание на защитника Севильи 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, "Ливерпуль" намерен укрепить свою оборону и обратил внимание на одного из наиболее перспективных защитников Ла Лиги – Лоика Баде. Молодой французский центральный защитник, выступающий за "Севилью", привлек внимание "красных", которые готовы активировать его клаусулу в 60 миллионов евро.

Баде решил остаться в клубе зимой, однако финансовая ситуация "Севильи" изменила обстоятельства. Клуб может быть вынужден продать нескольких из своих ценных игроков, и Баде является среди тех, кто может покинуть команду, чтобы облегчить ее финансовое положение.

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Команда Арне Слота считает Баде идеальным вариантом для того, чтобы добавить качество и молодость в защиту. "Ливерпуль" понимает, что конкуренция за молодого защитника может быть высокой, но готов предпринять необходимые финансовые усилия для завершения сделки.

Добавим, что в этом сезоне на счету 24-летнего защитника 1 гол и 1 ассист в 26 матчах за "Севилью" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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