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Эвертон заинтересован в трансфере талантливого полузащитника из Бундеслиги 

Англия

Может стать рекордным трансфером 

Эвертон заинтересован в трансфере талантливого полузащитника из Бундеслиги 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После того как осенью Мерлина Реля связывали с переходом в "Ливерпуль", талант "Фрайбурга" может оказаться в другом клубе из Мерсисайда – им заинтересовался "Эвертон", как сообщает издание Kicker.

Журналисты издания предполагают, что "Фрайбург" может получить за своего игрока сумму, близкую к той, которую клуб заработал на рекордной продаже нападающего Кевина Шаде в "Брентфорд" в 2023 году – 25 миллионов евро.

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Дэвид Мойес, возглавляющий "Эвертон", хорошо знаком с Релем по очным матчам. В прошлом сезоне Мойес со своим тогдашним клубом "Вест Хэмом" четыре раза играл против "Фрайбурга" в рамках Лиги Европы, и Рель во всех матчах выходил на замену.

Добавим, что в этом сезоне на счету 22-летнего немца 1 ассист в 17 матчах за "Фрайбург" во всех турнирах.

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Эвертон (Ливерпуль) Фрайбург
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Алексей Полищук
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