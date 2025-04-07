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Эвертон заинтересован в трансфере талантливого полузащитника из Бундеслиги
Может стать рекордным трансфером
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После того как осенью Мерлина Реля связывали с переходом в "Ливерпуль", талант "Фрайбурга" может оказаться в другом клубе из Мерсисайда – им заинтересовался "Эвертон", как сообщает издание Kicker.
Журналисты издания предполагают, что "Фрайбург" может получить за своего игрока сумму, близкую к той, которую клуб заработал на рекордной продаже нападающего Кевина Шаде в "Брентфорд" в 2023 году – 25 миллионов евро.
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Дэвид Мойес, возглавляющий "Эвертон", хорошо знаком с Релем по очным матчам. В прошлом сезоне Мойес со своим тогдашним клубом "Вест Хэмом" четыре раза играл против "Фрайбурга" в рамках Лиги Европы, и Рель во всех матчах выходил на замену.
Добавим, что в этом сезоне на счету 22-летнего немца 1 ассист в 17 матчах за "Фрайбург" во всех турнирах.
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