После вылета в Чемпионшип. Главные неудачники этого сезона в АПЛ снова остались без тренера - СМИ

Первая команда, которая вылетела из АПЛ по итогам сезона 2024/25, снова осталась без главного тренера.

Как сообщает Sky Sports, наставник "Саутгемптона" Иван Юрич покинул команду после того, как они вылетели из АПЛ, что подтвердилось после их поражения в матче против "Тоттенхэма" (3:1).

49-летний хорватский специалист продержался на своем посту всего 108 дней. Его тренерский штаб также покидает клуб. Отмечается, что теперь первой командой «святых» до конца сезона будет руководить Саймон Раск.

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Во главе «Саутгемптона» Иван Юрич потерпел 13 поражений в 16 матчах во всех турнирах, одержав лишь две победы.