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После вылета в Чемпионшип. Главные неудачники этого сезона в АПЛ снова остались без тренера

Англия

Второе увольнение за сезон

После вылета в Чемпионшип. Главные неудачники этого сезона в АПЛ снова остались без тренера

Getty Images / Global Images Ukraine

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Первая команда, которая вылетела из АПЛ по итогам сезона 2024/25, снова осталась без главного тренера.

На официальном сайте "Саутгемптона" появилась информация о том, что руководство клуба договорилось с Иваном Юричем о досрочном прекращении сотрудничества после того, как они вылетели из АПЛ, что подтвердилось после их поражения в матче против "Тоттенхэма" (3:1).

49-летний хорватский специалист продержался на своем посту всего 108 дней. Его тренерский штаб также покидает клуб. Отмечается, что теперь первой командой "святых" до конца сезона будет руководить Саймон Раск.

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Во главе "Саутгемптона" Иван Юрич потерпел 13 поражений в 16 матчах во всех турнирах, одержав лишь две победы.

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Саутгемптон Иван Юрич
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Источник:
Southampton FC
Опубликовал: Андрей Журба
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