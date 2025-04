После вылета в Чемпионшип. Главные неудачники этого сезона в АПЛ снова остались без тренера

Первая команда, которая вылетела из АПЛ по итогам сезона 2024/25, снова осталась без главного тренера.

На официальном сайте "Саутгемптона" появилась информация о том, что руководство клуба договорилось с Иваном Юричем о досрочном прекращении сотрудничества после того, как они вылетели из АПЛ, что подтвердилось после их поражения в матче против "Тоттенхэма" (3:1).

49-летний хорватский специалист продержался на своем посту всего 108 дней. Его тренерский штаб также покидает клуб. Отмечается, что теперь первой командой "святых" до конца сезона будет руководить Саймон Раск.

