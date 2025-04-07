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После вылета в Чемпионшип. Главные неудачники этого сезона в АПЛ снова остались без тренера
Второе увольнение за сезон
Getty Images / Global Images Ukraine
Первая команда, которая вылетела из АПЛ по итогам сезона 2024/25, снова осталась без главного тренера.
На официальном сайте "Саутгемптона" появилась информация о том, что руководство клуба договорилось с Иваном Юричем о досрочном прекращении сотрудничества после того, как они вылетели из АПЛ, что подтвердилось после их поражения в матче против "Тоттенхэма" (3:1).
49-летний хорватский специалист продержался на своем посту всего 108 дней. Его тренерский штаб также покидает клуб. Отмечается, что теперь первой командой "святых" до конца сезона будет руководить Саймон Раск.
We have today reached an agreement with our Men’s First Team Manager, Ivan Jurić, to end his spell at the club.— Southampton FC (@SouthamptonFC) April 7, 2025
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Во главе "Саутгемптона" Иван Юрич потерпел 13 поражений в 16 матчах во всех турнирах, одержав лишь две победы.
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