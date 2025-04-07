Арсенал внимательно следит за ключевым полузащитником Астон Виллы

Как сообщает TBR Football, "Арсенал" внимательно следит за Бубакаром Камара из "Астон Виллы", рассматривая возможные усиления в центре поля в преддверии летнего трансферного окна.

"Канониры", которые отслеживают прогресс француза на протяжении всего сезона, поражены его хладнокровием, защитным интеллектом и способностью контролировать игру из глубины поля. Микель Артета осознает, что время имеет решающее значение. Камара ведет переговоры по новому контракту с "Астон Виллой", поэтому если "Арсенал" серьезно настроен, ему нужно действовать решительно, пока не подписано новое соглашение.

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По информации источника, ситуацию также внимательно отслеживают "Ливерпуль" и "Челси", что делает борьбу за подпись игрока все более напряженной.

Добавим, что в этом сезоне 25-летний француз сыграл 32 матча за "Астон Виллу" во всех турнирах.