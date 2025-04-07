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Лестер - Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Лестер - Ньюкасл: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.04.25 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лестер" имеет в своем активе семиматчевую безголевую серию поражений в АПЛ. Отличный шанс для "Ньюкасла" воспользоваться разобранным состоянием коллектива Руда ван Нистелроя, чтобы подобраться поближе к зоне Лиге чемпионов.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 7 апреля.
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Английская Премьер-лига. 31-й тур.
7 апреля. 22:00. Лестер. "Кинг Пауэр"
Трансляция: Setanta Sports
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