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Лестер - Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
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Лестер - Ньюкасл: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.04.25 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Лестер - Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лестер" имеет в своем активе семиматчевую безголевую серию поражений в АПЛ. Отличный шанс для "Ньюкасла" воспользоваться разобранным состоянием коллектива Руда ван Нистелроя, чтобы подобраться поближе к зоне Лиге чемпионов.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 7 апреля.

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Английская Премьер-лига. 31-й тур.

7 апреля. 22:00. Лестер. "Кинг Пауэр"

Трансляция: Setanta Sports

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