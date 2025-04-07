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Манчестер Юнайтед рассматривает возможность трансфера звезды Брентфорда
Это может быть первый трансфер на сезон 2025/26
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Камерунский нападающий "Брентфорда" Брайан Мбемо привлек внимание "Манчестер Юнайтед" благодаря своему великолепному выступлению в Премьер-лиге.
В "Манчестер Юнайтед" готовятся к нескольким усилениям, чтобы укрепить атаку, которая потеряла свой блеск. Руководство клуба считает, что Мбемо может предложить немедленные решения и прекрасно вписывается в новый проект.
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В "Брентфорде" понимают, что удержать игрока будет сложно. Его выступления, в сочетании с растущим интересом со стороны сильнейших клубов Премьер-лиги, делают продажу почти неизбежной.
Добавим, что в этом сезоне на счету Мбемо 16 голов и 6 ассистов в 35 матчах за "Брентфорд" во всех турнирах.
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