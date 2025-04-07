  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед рассматривает возможность трансфера звезды Брентфорда
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед рассматривает возможность трансфера звезды Брентфорда

Англия

Это может быть первый трансфер на сезон 2025/26

Манчестер Юнайтед рассматривает возможность трансфера звезды Брентфорда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Камерунский нападающий "Брентфорда" Брайан Мбемо привлек внимание "Манчестер Юнайтед" благодаря своему великолепному выступлению в Премьер-лиге.

В "Манчестер Юнайтед" готовятся к нескольким усилениям, чтобы укрепить атаку, которая потеряла свой блеск. Руководство клуба считает, что Мбемо может предложить немедленные решения и прекрасно вписывается в новый проект.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В "Брентфорде" понимают, что удержать игрока будет сложно. Его выступления, в сочетании с растущим интересом со стороны сильнейших клубов Премьер-лиги, делают продажу почти неизбежной.

Добавим, что в этом сезоне на счету Мбемо 16 голов и 6 ассистов в 35 матчах за "Брентфорд" во всех турнирах.

Читайте такжеНападающий Брентфорда попал в список лучших исполнителей пенальти в истории АПЛ
По теме
yellow-arrow
Тен Хаг летом может вернуться к тренерской работе
yellow-arrow
Эвертон может потерять своего ключевого игрока летом совершенно бесплатно
yellow-arrow
Фернандеш - о Де Брюйне: Он сделал АПЛ лучше
Брентфорд (Лондон) Манчестер Юнайтед Бриан Мбеумо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости