Звезда Арсенала мечтает о завоевании Золотого мяча

Звезда лондонского "Арсенала" Букайо Сака мечтает о завоевании "Золотого мяча".

"Да, я мечтаю о "Золотом мяче". Но я сосредоточен на завоевании трофеев вместе с "Арсеналом". Я упорно работаю, чтобы сделать все возможное для своей команды. Я с уважением приму любые индивидуальные награды, которые мне вручат. Я очень люблю наших фанатов, я очень счастлив быть здесь и играть за этот клуб".