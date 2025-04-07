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Звезда Арсенала мечтает о завоевании Золотого мяча

Англия

Однако для него это не главная цель

Звезда Арсенала мечтает о завоевании Золотого мяча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звезда лондонского "Арсенала" Букайо Сака мечтает о завоевании "Золотого мяча".

"Да, я мечтаю о "Золотом мяче". Но я сосредоточен на завоевании трофеев вместе с "Арсеналом". Я упорно работаю, чтобы сделать все возможное для своей команды. Я с уважением приму любые индивидуальные награды, которые мне вручат. Я очень люблю наших фанатов, я очень счастлив быть здесь и играть за этот клуб".

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В этом сезоне Букайо Сака забил 10 голов и отдал 14 ассистов в 26 матчах за "Арсенал" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.

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Источник:
BeanymanSports
Опубликовал: Андрей Журба
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