Эвертон может потерять своего ключевого игрока летом совершенно бесплатно

"Эвертон" этим летом может потерять своего нового нападающего совершенно бесплатно.

Как сообщает издание Fichajes, лондонский "Тоттенхэм" хочет подписать Доминика Калверта-Льюина этим летом в качестве свободного агента, ведь его действующий контракт с "Эвертоном" истекает в июне этого года.

Ожидается, что 28-летний форвард не собирается продолжать сотрудничество с "ирисками". Несмотря на травмы, он является одним из лучших нападающих в АПЛ. Анге Постекоглу считает его идеальной опцией для усиления атаки.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Доминик Калверт-Льюин забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 22 матчах за "Эвертон" в АПЛ.