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Эвертон может потерять своего ключевого игрока летом совершенно бесплатно
За ситуацией с его контрактом внимательно наблюдает лондонский топ-клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" этим летом может потерять своего нового нападающего совершенно бесплатно.
Как сообщает издание Fichajes, лондонский "Тоттенхэм" хочет подписать Доминика Калверта-Льюина этим летом в качестве свободного агента, ведь его действующий контракт с "Эвертоном" истекает в июне этого года.
Ожидается, что 28-летний форвард не собирается продолжать сотрудничество с "ирисками". Несмотря на травмы, он является одним из лучших нападающих в АПЛ. Анге Постекоглу считает его идеальной опцией для усиления атаки.
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В этом сезоне Доминик Калверт-Льюин забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 22 матчах за "Эвертон" в АПЛ.
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