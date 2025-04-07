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Эвертон может потерять своего ключевого игрока летом совершенно бесплатно

Англия

За ситуацией с его контрактом внимательно наблюдает лондонский топ-клуб

Эвертон может потерять своего ключевого игрока летом совершенно бесплатно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Эвертон" этим летом может потерять своего нового нападающего совершенно бесплатно.

Как сообщает издание Fichajes, лондонский "Тоттенхэм" хочет подписать Доминика Калверта-Льюина этим летом в качестве свободного агента, ведь его действующий контракт с "Эвертоном" истекает в июне этого года.

Ожидается, что 28-летний форвард не собирается продолжать сотрудничество с "ирисками". Несмотря на травмы, он является одним из лучших нападающих в АПЛ. Анге Постекоглу считает его идеальной опцией для усиления атаки.

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В этом сезоне Доминик Калверт-Льюин забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 22 матчах за "Эвертон" в АПЛ.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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