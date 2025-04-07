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Фернандеш - о Де Брюйне: Он сделал АПЛ лучше
Футболист высказал свое мнение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш высказался об игре полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.
"Де Брюйне сделал АПЛ лучше. Если "Сити" сейчас там, где он есть, а "Ман Юнайтед" не выиграл много трофеев за этот период, то это благодаря ему, и он заслуживает всех лавров.
Он проделал фантастическую работу. Десять лет в АПЛ - это много. Они решили разойтись. Я не знаю, кто принял это решение, но Кевин продолжает быть игроком мирового класса, и было очень приятно наблюдать за ним вблизи. Было приятно играть против него. Он останется в истории Премьер-лиги, а не только "Ман Сити", - сказал Фернандеш.
Добавим, что Кевин Де Брюйне объявил о том, что он покинет команду по завершении сезона 2024/25.
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