Фернандеш - о Де Брюйне: Он сделал АПЛ лучше

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш высказался об игре полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.

"Де Брюйне сделал АПЛ лучше. Если "Сити" сейчас там, где он есть, а "Ман Юнайтед" не выиграл много трофеев за этот период, то это благодаря ему, и он заслуживает всех лавров.

Он проделал фантастическую работу. Десять лет в АПЛ - это много. Они решили разойтись. Я не знаю, кто принял это решение, но Кевин продолжает быть игроком мирового класса, и было очень приятно наблюдать за ним вблизи. Было приятно играть против него. Он останется в истории Премьер-лиги, а не только "Ман Сити", - сказал Фернандеш.