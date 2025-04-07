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Фернандеш - о Де Брюйне: Он сделал АПЛ лучше

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Футболист высказал свое мнение

Фернандеш - о Де Брюйне: Он сделал АПЛ лучше

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш высказался об игре полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.

"Де Брюйне сделал АПЛ лучше. Если "Сити" сейчас там, где он есть, а "Ман Юнайтед" не выиграл много трофеев за этот период, то это благодаря ему, и он заслуживает всех лавров.

Он проделал фантастическую работу. Десять лет в АПЛ - это много. Они решили разойтись. Я не знаю, кто принял это решение, но Кевин продолжает быть игроком мирового класса, и было очень приятно наблюдать за ним вблизи. Было приятно играть против него. Он останется в истории Премьер-лиги, а не только "Ман Сити", - сказал Фернандеш.

Добавим, что Кевин Де Брюйне объявил о том, что он покинет команду по завершении сезона 2024/25.

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Кевин Де Брюйне
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Источник:
Goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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