Тен Хаг летом может вернуться к тренерской работе

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг готов вернуться к тренерской деятельности уже с июля. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, тен Хаг открыт для предложений и не против попробовать свои силы в Серии А.

Напомним что в прошлом году Эрика уволили из "Манчестер Юнайтед".