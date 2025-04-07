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Тен Хаг летом может вернуться к тренерской работе
Об этом сообщает Николо Скира
Getty Images / Global Images Ukraine
Нидерландский специалист Эрик тен Хаг готов вернуться к тренерской деятельности уже с июля. Об этом сообщает Николо Скира.
По информации источника, тен Хаг открыт для предложений и не против попробовать свои силы в Серии А.
Напомним что в прошлом году Эрика уволили из "Манчестер Юнайтед".
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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