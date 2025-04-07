Ньюкасл может подписать экс-голкипера Арсенала

"Ньюкасл" может подписать бывшего голкипера "Арсенала".

Согласно информации от источников издания Football Insider, главный тренер "сорок" Эдди Хау является большим поклонником Аарона Рамсдейла из "Саутгемптона". Руководство клуба рассматривает возможность его подписания этим летом. Известно, что "Борнмут" является еще одним клубом, который заинтересован в подписании 26-летнего вратаря сборной Англии.

В контракте Рамсдейла со "святыми" прописана сумма отступных в размере 25 миллионов фунтов стерлингов.

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В этом сезоне Аарон Рамсдейл провел три "сухих" матча в 25 поединках за "Саутгемптон" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 16 миллионов евро.