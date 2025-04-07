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Полузащитник Арсенала рассказал, почему он считает Микеля Артету одним из лучших тренеров мира
Его взгляд на футбол изменился за время своего пребывания в команде
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Арсенала" Микель Мерино поделился мыслями о главном тренере команды Микеле Артете.
"Я многому учусь у него. Есть такие вещи, над которыми я еще никогда не работал в своей карьере, и теперь у меня другой взгляд на футбол. Я вижу возможность роста под его руководством. Микель взял лучшее от Пепа Гвардиолы за годы их сотрудничества. Его главная цель — абсолютная доминация над соперником. Его особый подход к делу делает его одним из лучших тренеров мира".
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Напомним, что 28-летний Микель Мерино перешел в "Арсенал" прошлым летом из "Реал Сосьедада" за 32 миллиона евро. С тех пор испанский полузащитник отметился 7 голами и 2 ассистами в 35 матчах за клуб во всех турнирах.
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