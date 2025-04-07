Полузащитник Арсенала рассказал, почему он считает Микеля Артету одним из лучших тренеров мира

Полузащитник "Арсенала" Микель Мерино поделился мыслями о главном тренере команды Микеле Артете.

"Я многому учусь у него. Есть такие вещи, над которыми я еще никогда не работал в своей карьере, и теперь у меня другой взгляд на футбол. Я вижу возможность роста под его руководством. Микель взял лучшее от Пепа Гвардиолы за годы их сотрудничества. Его главная цель — абсолютная доминация над соперником. Его особый подход к делу делает его одним из лучших тренеров мира".