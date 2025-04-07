Талантливый английский форвард может присоединиться к "Брайтону" этим летом.

Согласно информации от журналиста Экрема Конура, представители "Брайтона" готовы в ближайшее время начать переговоры с "Ипсвичем" относительно возможного подписания Лиама Делапа.

Напомним, что ранее появлялась информация о том, что 22-летний английский нападающий привлек внимание сразу нескольких топ-клубов АПЛ своей игрой в текущем сезоне — "Манчестер Юнайтед" и "Челси" заинтересованы в его подписании.

Ранее журналист акцентировал внимание на том, что трансфер Лиама Дилепа обойдется клубам в 40 миллионов фунтов.

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В этом сезоне Лиам Делап забил 12 голов и отдал два ассиста в 30 матчах за "Ипсвич" в чемпионате Англии.