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Голкипер Манчестер Юнайтед: Мы лучше Лиона
Камерунец уверен в победе своей команды над Лионом в ЛЕ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния с "Лионом" в четвертьфинале Лиги Европы.
"Лион" - очень хорошая команда. Мы знаем некоторых из их игроков, но я не думаю, что нам нужно фокусироваться на них. Речь идет скорее о нас, о том, что мы собираемся сделать", - сказал футболист.
Голкипер "МЮ" считает, что его команда сильнее "Лиона", и если "красные дьяволы" покажут свою лучшую игру, то они победят.
"Я думаю, мы лучше их. Нам просто нужно показать, кто мы есть. Если мы приедем туда с победным настроем и будем сосредоточены, компактны, будем следовать плану на игру, то мы выиграем. Конечно, это будет нелегко, но я думаю, что "МЮ" намного лучше "Лиона".
Добавим, что первый матч между "Лионом" и "МЮ" состоится 10 апреля, а ответный матч - 17 апреля.
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