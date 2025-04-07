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Голкипер Манчестер Юнайтед: Мы лучше Лиона

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Камерунец уверен в победе своей команды над Лионом в ЛЕ

Голкипер Манчестер Юнайтед: Мы лучше Лиона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния с "Лионом" в четвертьфинале Лиги Европы.

"Лион" - очень хорошая команда. Мы знаем некоторых из их игроков, но я не думаю, что нам нужно фокусироваться на них. Речь идет скорее о нас, о том, что мы собираемся сделать", - сказал футболист.

Голкипер "МЮ" считает, что его команда сильнее "Лиона", и если "красные дьяволы" покажут свою лучшую игру, то они победят.

"Я думаю, мы лучше их. Нам просто нужно показать, кто мы есть. Если мы приедем туда с победным настроем и будем сосредоточены, компактны, будем следовать плану на игру, то мы выиграем. Конечно, это будет нелегко, но я думаю, что "МЮ" намного лучше "Лиона".

Добавим, что первый матч между "Лионом" и "МЮ" состоится 10 апреля, а ответный матч - 17 апреля.

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Лион Манчестер Юнайтед Андре Онана
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Источник:
Manchester Evening News
Опубликовал: Екатерина Власова
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