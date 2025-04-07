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Астон Вилла подписала новый контракт со своим хавбеком

Англия
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Официально

Астон Вилла подписала новый контракт со своим хавбеком

ФК "Астон Вілла"

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"Астон Вилла" объявила о продлении контракта с молодым нидерландским футболистом Ламаром Богарде.

Английский клуб пока не сообщает детали нового договора.

Богарде в текущем сезоне за основную команду "Виллы" провел 16 матчей во всех турнирах, включая четыре поединка в Лиге чемпионов.

Богарде присоединился к "Астон Вилле U-18" летом 2020 года из "Фейеноорда".

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Источник:
Aston Villa
Опубликовал: Екатерина Власова
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