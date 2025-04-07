Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Астон Вилла подписала новый контракт со своим хавбеком
Официально
ФК "Астон Вілла"
"Астон Вилла" объявила о продлении контракта с молодым нидерландским футболистом Ламаром Богарде.
Английский клуб пока не сообщает детали нового договора.
Богарде в текущем сезоне за основную команду "Виллы" провел 16 матчей во всех турнирах, включая четыре поединка в Лиге чемпионов.
Aston Villa is delighted to announce that Lamare Bogarde has signed a new contract with the club.— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 7, 2025
Богарде присоединился к "Астон Вилле U-18" летом 2020 года из "Фейеноорда".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Aston Villa
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Это почти неизбежно. Почему Андрей Ярмоленко станет лучшим бомбардиром УПЛ
- Карпаты уволили Езерского, который пытался перетянуть молодого игрока к другому агенту, - СМИ
- Клуб УПЛ предложил Ингульцу доиграть домашние матчи на своем стадионе
- Известно, какой английский клуб направил предложение Калюжному
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000