Астон Вилла подписала новый контракт со своим хавбеком

"Астон Вилла" объявила о продлении контракта с молодым нидерландским футболистом Ламаром Богарде.

Английский клуб пока не сообщает детали нового договора.

Богарде в текущем сезоне за основную команду "Виллы" провел 16 матчей во всех турнирах, включая четыре поединка в Лиге чемпионов.

Aston Villa is delighted to announce that Lamare Bogarde has signed a new contract with the club.