  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Куртуа прокомментировал уход Де Брюйне из Манчестер Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куртуа прокомментировал уход Де Брюйне из Манчестер Сити

Англия

Он невероятный игрок (с)

Куртуа прокомментировал уход Де Брюйне из Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа высказался относительно решения полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне покинуть команду по окончании нынешнего сезона.

"Кевин де Брюйне? Он один из лучших игроков в истории Бельгии, а также в Английской Премьер-лиге. Мы вместе пережили много моментов. Я был не сильно удивлен, услышав, что он уходит. Он невероятный игрок", - сказал Куртуа.

Добавим, что в этом сезоне Кевин за "горожан" забил 4 гола и отдал 7 результативных передач в 32 матча во всех турнирах.

Читайте такжеПобеды Динамо, Александрии и Шахтера, Лунин пропустит четвертьфинал ЛЧ, Довбик не забил Юве. Главные новости за 6 апреля
По теме
yellow-arrow
Журналист: Я так понимаю, что вердикт по Мудрику уже есть, но его пока не озвуивают
yellow-arrow
Астон Вилла подписала новый контракт со своим хавбеком
yellow-arrow
Голкипер Манчестер Юнайтед: Мы лучше Лиона
Тибо Куртуа Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Madrid Xtra
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости