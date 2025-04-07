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Куртуа прокомментировал уход Де Брюйне из Манчестер Сити
Он невероятный игрок (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа высказался относительно решения полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне покинуть команду по окончании нынешнего сезона.
"Кевин де Брюйне? Он один из лучших игроков в истории Бельгии, а также в Английской Премьер-лиге. Мы вместе пережили много моментов. Я был не сильно удивлен, услышав, что он уходит. Он невероятный игрок", - сказал Куртуа.
Добавим, что в этом сезоне Кевин за "горожан" забил 4 гола и отдал 7 результативных передач в 32 матча во всех турнирах.
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