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Фанат Манчестер Юнайтед ударил Джека Грилиша после дерби
Оба клуба не дали официальных комментариев относительно инцидента
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш получил пощечину после воскресного матча с "Манчестер Юнайтед" от болельщика "красных дьяволов".
Инцидент случился, когда игрок "горожан" покидал поле после финального свистка. Возле тоннеля, расположенного в нижней части трибуны, кто-то из толпы выкрикнул что-то в сторону Грилиша, а затем нанес ему удар в лицо.
Нападающим оказался 20-летний болельщик "красных дьяволов", который уже задержан. Ему предъявлено обвинение.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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