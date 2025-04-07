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Фанат Манчестер Юнайтед ударил Джека Грилиша после дерби

Англия

Оба клуба не дали официальных комментариев относительно инцидента

Фанат Манчестер Юнайтед ударил Джека Грилиша после дерби

Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш получил пощечину после воскресного матча с "Манчестер Юнайтед" от болельщика "красных дьяволов".

Инцидент случился, когда игрок "горожан" покидал поле после финального свистка. Возле тоннеля, расположенного в нижней части трибуны, кто-то из толпы выкрикнул что-то в сторону Грилиша, а затем нанес ему удар в лицо.

Нападающим оказался 20-летний болельщик "красных дьяволов", который уже задержан. Ему предъявлено обвинение.

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Джек Грилиш
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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