Фанат Манчестер Юнайтед ударил Джека Грилиша после дерби

Левый вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш получил пощечину после воскресного матча с "Манчестер Юнайтед" от болельщика "красных дьяволов".

Инцидент случился, когда игрок "горожан" покидал поле после финального свистка. Возле тоннеля, расположенного в нижней части трибуны, кто-то из толпы выкрикнул что-то в сторону Грилиша, а затем нанес ему удар в лицо.

Нападающим оказался 20-летний болельщик "красных дьяволов", который уже задержан. Ему предъявлено обвинение.