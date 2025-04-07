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Сака рассказал о своем будущем в Арсенале
Не думаю, что кто-то куда-то спешит (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Арсенала" Букайо Сака заверил болельщиков, что хочет продолжать выступать за лондонский клуб.
"Для меня главное - побеждать, и я хочу побеждать, неся этот герб. Думаю, это совершенно ясно - болельщики знают, насколько я их люблю, и вы видели это. Думаю, они отвечают мне взаимностью, так что у нас хорошие отношения. Я действительно счастлив быть здесь и сосредоточен только на победах.
Не думаю, что кто-то куда-то спешит. У меня еще два года контракта, так что все достаточно спокойно. Все знают, как я к этому отношусь, и я вам об этом уже говорил, поэтому действительно нет никакой необходимости спешить", - сказал Сака.
Добавим, что у Букайо контракт с "канонирами" рассчитан до 30 июня 2027 года.
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