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Сака рассказал о своем будущем в Арсенале

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Не думаю, что кто-то куда-то спешит (с)

Сака рассказал о своем будущем в Арсенале

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый вингер "Арсенала" Букайо Сака заверил болельщиков, что хочет продолжать выступать за лондонский клуб.

"Для меня главное - побеждать, и я хочу побеждать, неся этот герб. Думаю, это совершенно ясно - болельщики знают, насколько я их люблю, и вы видели это. Думаю, они отвечают мне взаимностью, так что у нас хорошие отношения. Я действительно счастлив быть здесь и сосредоточен только на победах.

Не думаю, что кто-то куда-то спешит. У меня еще два года контракта, так что все достаточно спокойно. Все знают, как я к этому отношусь, и я вам об этом уже говорил, поэтому действительно нет никакой необходимости спешить", - сказал Сака.

Добавим, что у Букайо контракт с "канонирами" рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Арсенал (Лондон) Букайо Сака
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
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