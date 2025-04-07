Сака рассказал о своем будущем в Арсенале

Правый вингер "Арсенала" Букайо Сака заверил болельщиков, что хочет продолжать выступать за лондонский клуб.

"Для меня главное - побеждать, и я хочу побеждать, неся этот герб. Думаю, это совершенно ясно - болельщики знают, насколько я их люблю, и вы видели это. Думаю, они отвечают мне взаимностью, так что у нас хорошие отношения. Я действительно счастлив быть здесь и сосредоточен только на победах.

Не думаю, что кто-то куда-то спешит. У меня еще два года контракта, так что все достаточно спокойно. Все знают, как я к этому отношусь, и я вам об этом уже говорил, поэтому действительно нет никакой необходимости спешить", - сказал Сака.