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Переговоры Ливерпуля с центрбеком относительно нового контракта зашли в тупик
Все из-за высоких финансовых запросов игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Переговоры между руководством "Ливерпуля" и центральным защитником Ибраима Конате относительно нового контракта зашли в тупик. Об этом сообщает авторитетное издание The Times.
По информации источника, главным препятствием в подписании нового соглашения являются высокие финансовые требования футболиста. Конате требует от клуба зарплату в размере 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Конате имеет с "красными" соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2026 года. Защитник в текущем сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
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