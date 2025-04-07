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Переговоры Ливерпуля с центрбеком относительно нового контракта зашли в тупик

Англия

Все из-за высоких финансовых запросов игрока

Переговоры Ливерпуля с центрбеком относительно нового контракта зашли в тупик

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Переговоры между руководством "Ливерпуля" и центральным защитником Ибраима Конате относительно нового контракта зашли в тупик. Об этом сообщает авторитетное издание The Times.

По информации источника, главным препятствием в подписании нового соглашения являются высокие финансовые требования футболиста. Конате требует от клуба зарплату в размере 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Конате имеет с "красными" соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2026 года. Защитник в текущем сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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Ливерпуль Ибраима Конате
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Источник:
The Times
Опубликовал: Екатерина Власова
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