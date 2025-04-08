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Манчестер Юнайтед нацелился на трансфер звезды АПЛ
Планируют перестройку атаки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, "Манчестер Юнайтед" начал активные действия, чтобы подписать нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Кунью. Бразилец – приоритетная цель для клуба с "Олд Траффорд", который стремится усилить свою переднюю линию.
Сумма отступных в контракте нападающего составляет около 62,5 миллиона фунтов. Он может покинуть "Молинью" уже этим летом, если один из топ-клубов активирует клаусулу. В таком случае именно "Юнайтед" сейчас выглядит наиболее привлекательным вариантом для окружения игрока.
Несмотря на то, что "Арсенал" также следит за бразильцем, "канониры" имеют другие приоритеты на трансферном рынке для усиления атаки. Представитель игрока в ближайшее время прибудет в Великобританию для личных встреч с заинтересованными клубами, что может ускорить переговоры.
Добавим, что в этом сезоне на счету Куньи 15 голов и 4 ассиста в 29 матчах за "волков" во всех турнирах.
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