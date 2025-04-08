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Манчестер Юнайтед нацелился на трансфер звезды АПЛ 

Англия

Планируют перестройку атаки

Манчестер Юнайтед нацелился на трансфер звезды АПЛ 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, "Манчестер Юнайтед" начал активные действия, чтобы подписать нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Кунью. Бразилец – приоритетная цель для клуба с "Олд Траффорд", который стремится усилить свою переднюю линию.

Сумма отступных в контракте нападающего составляет около 62,5 миллиона фунтов. Он может покинуть "Молинью" уже этим летом, если один из топ-клубов активирует клаусулу. В таком случае именно "Юнайтед" сейчас выглядит наиболее привлекательным вариантом для окружения игрока.

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Несмотря на то, что "Арсенал" также следит за бразильцем, "канониры" имеют другие приоритеты на трансферном рынке для усиления атаки. Представитель игрока в ближайшее время прибудет в Великобританию для личных встреч с заинтересованными клубами, что может ускорить переговоры.

Добавим, что в этом сезоне на счету Куньи 15 голов и 4 ассиста в 29 матчах за "волков" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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