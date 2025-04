Лестер под руководством легенды МЮ установил антирекорд АПЛ

"Лестер" потерпел домашнее поражение во вчерашнем матче с "Ньюкаслом" (0:3) в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги.

Таким обрзаом, "лисы" стали первой командой в истории АПЛ, которая проиграла дома 8 игр подряд, не забив ни одного гола.

До этого подопечные Руда ван Нистелроя уступили в родных стенах "Ньюкаслу", "Челси", "Вест Хэму", "Ман Юнайтед", "Ман Сити", "Брентфорду", "Арсеналу" и "Эвертону" с общим счетом 0:20.

По итогам 31-го тура "Лестер" находится на 19-м месте турнирной таблицы АПЛ, отставая от "спасительной" 17-й строчки на 15 очков.

Leicester are the first team to lose 8 straight at home without scoring in English Football League history. pic.twitter.com/AjhV0WjHKs