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Тоттенхэм нацелился на неожиданный трансфер вингера Челси

Англия

Причем он воспитанник академии "шпор"

Тоттенхэм нацелился на неожиданный трансфер вингера Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По информации Football Insider, "Тоттенхэм" внимательно следит за ситуацией 23-летнего Нони Мадуэке, который не смог закрепиться в основе "Челси" после перехода из "ПСВ" в январе 2023 года. Кроме "шпор", на игрока также претендуют "Милан", "Ньюкасл" и "Астон Вилла".

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Ожидается, что "Тоттенхэм" попрощается с Ришарлисоном и Тимо Вернером этим летом, а будущее Сон Хын Мина остается под вопросом. В такой ситуации Мадуэке может стать важным усилением флангов атаки для Анге Постекоглу.

Добавим, что в этом сезоне на счету англичанина 8 голов и 4 ассиста в 30 матчах за "Челси" во всех турнирах.

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Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Нони Мадуэке
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Алексей Полищук
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