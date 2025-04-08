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Тоттенхэм нацелился на неожиданный трансфер вингера Челси
Причем он воспитанник академии "шпор"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По информации Football Insider, "Тоттенхэм" внимательно следит за ситуацией 23-летнего Нони Мадуэке, который не смог закрепиться в основе "Челси" после перехода из "ПСВ" в январе 2023 года. Кроме "шпор", на игрока также претендуют "Милан", "Ньюкасл" и "Астон Вилла".
Ожидается, что "Тоттенхэм" попрощается с Ришарлисоном и Тимо Вернером этим летом, а будущее Сон Хын Мина остается под вопросом. В такой ситуации Мадуэке может стать важным усилением флангов атаки для Анге Постекоглу.
Добавим, что в этом сезоне на счету англичанина 8 голов и 4 ассиста в 30 матчах за "Челси" во всех турнирах.
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